В Госдуме предложили выселять шумных соседей

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил внести в Жилищный кодекс критерии, по которым можно принять решение о выселении жильцов за шум. Он обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой поддержать его инициативу.

По словам Чернышова, каждый пятый житель России ежедневно страдает от шумных соседей. Каждый десятый случай доходит до скандала. При этом более половины россиян считают, что соседи не должны урегулировать конфликты самостоятельно.

Возможность принудительного выселения из жилья по решению суда предусмотрена в статье 91 Жилищного кодекса РФ. Чернышов назвал формулировку статьи расплывчатой, в статье идет речь о «систематическом нарушении прав и законных интересов соседей», но не расшифровывается понятие «систематическое».

Он предложил закрепить показатель в 15 заявлений в правоохранительные органы от соседей на гражданина-нарушителя в течение 12 месяцев как основание подачи искового заявления в судебные органы о принятии решения о принудительном выселении.

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