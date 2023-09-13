Новый губернатор Омской области нашел замену Елене Мизулиной в Совете федерации

Избранный губернатор Омской области Виталий Хоценко предложил в качестве кандидата в Совет федерации от исполнительной власти региона замглавы федеральной территории «Сириус» Ивана Евстифеева. Предполагается, что он заменит нынешнего сенатора региона Елену Мизулину.

— Мы будем предлагать в Совет Федерации Евстифеева Ивана Александровича. Человек, который, во-первых, коренной омич, родился в Таре, долго работал на благо Омской области и в районе, и в правительстве региона, и главным федеральным инспектором трудился в администрации президента. Сегодня он работает заместителем руководителя федеральной территории «Сириус», — сообщил Виталий Хоценко.

О том, что Мизулина покинет Совфед, стало известно в конце июня.

Елена Мизулина представляет Омскую область в Совете федерации с 2015 года. На пост сенатора ее назначали два омских губернатора — сначала Виктор Назаров, а затем сменивший его Александр Бурков. Бурков ушел в отставку в конце марта, врио губернатора был назначен глава правительства ДНР Виталий Хоценко. Елена Мизулина известна целым рядом инициатив, среди которых — ограничение прав женщин на аборт, запрет суррогатного материнства, запрет на использование беби-боксов, ужесточение ответственности за преступления сексуального характера против детей.

Иван Евстифеев родился в Таре Омской области. С декабря 2017 года являлся главным федеральным инспектором по Омской области аппарата полпреда президента в Сибирском федеральном округе. В феврале 2022 года назначен заместителем главы «Сириуса».