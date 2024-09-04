Сергей Нелюбов возглавил Новосибирский педуниверситет

Бывший вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов 4 сентября вступил в должность ректора Новосибирского государственного педуниверситета. Информацию об этом корреспонденту Infopro54 подтвердили в вузе. О его отставке стало известно накануне.

С мая 2008 года НГПУ возглавлял Алексей Герасёв. Он окончил естественно-географический факультет НГПИ в 1990 году. О его планах пока ничего не известно.

Сергей Нелюбов родился в 1968 году в Барабинске. Он также окончил НГПУ, работал учителем русского языка и литературы, позже директором школы. Кроме того, занимал должность заместителя руководителя городского управления образования, затем возглавлял региональный профсоюз работников образования, был вице-мэром Новосибирска. В 2014 году перешел на работу в правительство Новосибирской области, где возглавил министерство образования.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска не будет увольнять директора «Спецавтохозяйства».