В Новосибирске разыскивают вандалов, изуродовавших ограждение Первомайского сквера

В Новосибирске неизвестные изуродовали новое ограждение в Первомайском сквере. Разрушения в обновленном парке обнаружили ранним утром 3 сентября.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, злоумышленники разрушили крепление и сняли один из чугунных шаров на ограждении со стороны улицы Советской.

— Специалисты Горзеленхоза восстановили объект и укрепили его сваркой, чтобы не допускать повторных актов вандализма, — отметили в городской администрации.

Благоустройство Первомайского сквера началось в мае 2023 года. Изначально работы планировалось завершить 15 октября того же года, но сроки сдачи объекта постоянно переносились. Задержку городские власти объясняли многими нестационарными объектами на территории.

О завершении реконструкции Первомайского сквера сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев 2 сентября во время оперативного совещания в региональном правительстве.

На завершающем этапе благоустройства новый металлический забор украсили чугунными шарами. 167 малых архитектурных форм установили по периметру.

Сейчас парк представляет из себя оазис зелени. Здесь появились новые деревья и кустарники, среди которых венгерская сирень. Некоторые клумбы демонтировали, а на их месте появилась тротуарная плитка.

В управлении благоустройства общественных пространств мэрии отмечают, что это лишь небольшая часть всех случаев вандализма. Чаще всего обнаруживают надписи на инженерных объектах, порчу цветочных клумб и несанкционированный мусор.

Власти города просят сибиряков, ставших свидетелями вандализма, обратится в администрацию сквера или связаться с МАУ «Горзеленхоз» по номеру: +7 (383) 224-52-31.

Ранее редакция Infopro54 показала фото обновленного Первомайского сквера и поговорила с жителями города по поводу преобразившегося общественного пространства.