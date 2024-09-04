Электричка сбила 50-летнюю женщину в Новосибирске

Транспортные полицейские работают на месте, где произошёл несчастный случай с пешеходом на остановочной платформе «Матвеевка» в Новосибирске.

– Сегодня в линейный отдел МВД России на станции Инская поступило сообщение о том, что на остановочной платформе Матвеевка электропоездом травмирован пешеход, – отмечает Управление на транспорте МВД России по СФО.

По предварительной информации, 50-летняя женщина переходила железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, избежать столкновения не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Собранные сотрудниками транспортной полиции материалы будут переданы в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшего расследования.

Ранее редакция сообщала о том, что подросток погиб под поездом в Чулымском районе Новосибирской области.