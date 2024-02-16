Причал фекальных стоков за 7,8 миллионов рублей продают под Новосибирском

В Кудряшах выставили на продажу за 7,8 миллионов причал хозфекальных стоков.

По данным «ГИС торгов», общая протяженность объекта — 52 метра. Стоит отметить, что, судя по фотографиям, причал давно не использовался. Однако исходя из данных сайта, причал предназначен для приема судов хозяйственно-бытовых стоков и сухого мусора.

Сам причал относится к АО «Новосибирский речной порт».

Подчеркнем, что в прошлом году причал хотели продать за 5,9 миллионов рублей, но конкурс не состоялся.

Ранее редакция сообщала о том, что торги по продаже инфраструктуры речного порта пытаются заблокировать.