Причал фекальных стоков за 7,8 миллионов рублей продают под Новосибирском

В Кудряшах выставили на продажу за 7,8 миллионов причал хозфекальных стоков.
По данным «ГИС торгов», общая протяженность объекта — 52 метра. Стоит отметить, что, судя по фотографиям, причал давно не использовался. Однако исходя из данных сайта, причал предназначен для приема судов хозяйственно-бытовых стоков и сухого мусора.
Сам причал относится к АО «Новосибирский речной порт».
Подчеркнем, что в прошлом году причал хотели продать за 5,9 миллионов рублей, но конкурс не состоялся.
Ранее редакция сообщала о том, что торги по продаже инфраструктуры речного порта пытаются заблокировать.
Фото с сайта «ГИС торгов».
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