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Сергей Никулин: жители Новосибирской области за первое полугодие оформили ипотечных кредитов на сумму свыше 18,6 млрд рублей

  • 07/07/2023, 13:56
Банк ВТБ предоставил жителям Сибирского федерального округа в июне жилищные кредиты на 13,8 млрд рублей, на 15% больше чем в мае. За месяц более 3,6 тысяч сибиряков оформили ипотечные кредиты в ВТБ. Выдачи ипотеки за первое полугодие текущего года достигли 58,9 млрд рублей, что чуть выше результата рекордного по спросу аналогичного периода в 2021 году.

Наибольшая активность заемщиков в Сибири пришлась на Новосибирскую область. На втором месте по объему выдач – Красноярский край и республика Хакасия, гдеВТБ Никулин ипотека банк провел ипотечные сделки на 10,8 млрд рублей. Замыкает топ-3 регионов-лидеров Омская область с объемом продаж свыше 8 млрд рублей.

 Средний размер  ипотечного кредита по итогам июня составил около 4 млн рублей, увеличение с начала года  — на 300 тысяч рублей.

 «Интерес жителей Новосибирской области к инструментам ипотечного кредитования остается традиционно высоким, область лидирует среди других территорий Сибири по оформлению ипотеки. За счет активного развития строительного рынка и высокой инвестиционной привлекательности объектов недвижимости Новосибирска, мы наблюдаем стремительный рост спроса как среди новосибирцев, так и сибиряков в целом. За шесть месяцев банк предоставил свыше 18,6 млрд рублей заемных средств, при этом рекордно высоким месяцем стал июнь – выдачи составили 4,3 млрд рублей. Мы связываем дальнейшие перспективы развития рынка с дальнейшим ростом спроса на вторичное жилье,  реализацией новых объектов недвижимости и увеличением числа сделок в сегменте индивидуального строительства», — прокомментировал управляющий ВТБ по Новосибирской области Сергей Никулин.

В целом по стране, в июне банки предоставили населению жилищные кредиты примерно на 600 млрд рублей. Выдачи ипотеки за первое полугодие достигли 3 трлн рублей и более чем на 10% превысили результат января-июня рекордного по спросу 2021 года.

ВТБ в июне провел около 22 тысяч ипотечных сделок на 108 млрд рублей. Всего по итогам шести месяцев жилищные кредиты в банке оформили более 106 тыс. клиентов. Объем продаж в первом полугодии составил 550 млрд рублей, примерно на четверть превысив результат за январь-июнь 2022 года. 

В результате повышенного интереса россиян к загородной недвижимости и перезапуска банком профильных программ в 1,5 раза по отношению к июню прошлого года выросла доля ипотеки на дома, хотя в общем объеме выдач такие кредиты по-прежнему занимают только 6%.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ипотека ВТБ


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