Сергей Никулин: жители Новосибирской области за первое полугодие оформили ипотечных кредитов на сумму свыше 18,6 млрд рублей

Наибольшая активность заемщиков в Сибири пришлась на Новосибирскую область. На втором месте по объему выдач – Красноярский край и республика Хакасия, где банк провел ипотечные сделки на 10,8 млрд рублей. Замыкает топ-3 регионов-лидеров Омская область с объемом продаж свыше 8 млрд рублей.

Средний размер ипотечного кредита по итогам июня составил около 4 млн рублей, увеличение с начала года — на 300 тысяч рублей.

«Интерес жителей Новосибирской области к инструментам ипотечного кредитования остается традиционно высоким, область лидирует среди других территорий Сибири по оформлению ипотеки. За счет активного развития строительного рынка и высокой инвестиционной привлекательности объектов недвижимости Новосибирска, мы наблюдаем стремительный рост спроса как среди новосибирцев, так и сибиряков в целом. За шесть месяцев банк предоставил свыше 18,6 млрд рублей заемных средств, при этом рекордно высоким месяцем стал июнь – выдачи составили 4,3 млрд рублей. Мы связываем дальнейшие перспективы развития рынка с дальнейшим ростом спроса на вторичное жилье, реализацией новых объектов недвижимости и увеличением числа сделок в сегменте индивидуального строительства», — прокомментировал управляющий ВТБ по Новосибирской области Сергей Никулин.

В целом по стране, в июне банки предоставили населению жилищные кредиты примерно на 600 млрд рублей. Выдачи ипотеки за первое полугодие достигли 3 трлн рублей и более чем на 10% превысили результат января-июня рекордного по спросу 2021 года.

ВТБ в июне провел около 22 тысяч ипотечных сделок на 108 млрд рублей. Всего по итогам шести месяцев жилищные кредиты в банке оформили более 106 тыс. клиентов. Объем продаж в первом полугодии составил 550 млрд рублей, примерно на четверть превысив результат за январь-июнь 2022 года.

В результате повышенного интереса россиян к загородной недвижимости и перезапуска банком профильных программ в 1,5 раза по отношению к июню прошлого года выросла доля ипотеки на дома, хотя в общем объеме выдач такие кредиты по-прежнему занимают только 6%.