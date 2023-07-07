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МФО расширят свои линейки дополнительных продуктов

  • 07/07/2023, 14:03
Автор:
Евгения Дворникова, коммерческий директор компании «Ваш инвестор»:

Евгения Дворникова, коммерческий директор компании «Ваш инвестор»— Ключевые игроки, безусловно, будут делать все возможное, чтобы снизить потери от ввода законодательных ограничений. Как вариант ― больше переориентироваться на среднесрочные займы, увеличивая их долю в совокупном портфеле выдач. Собственно, мы это уже наблюдаем с 2022 года. Дополнительно, чтобы поднять продажи, компании будут попробовать с помощью «апсейла» выдавать клиентам сумму больше, чем те запрашивали в заявке.

Чтобы увеличить доходность, МФО расширят свои линейки дополнительных продуктов и услуг. Если ранее, возможно, у них не было доппродуктов по каким-то причинам, то с большей долей вероятности они запустят их сейчас.

Особо смелые и технически сильные и профессиональные компании будут разрабатывать новые продукты, например кредитные линии. В данном направлении уже точно работают несколько компаний.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Ваш инвестор»

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : рынок микрофинансирования МФО Микрозаймы Евгения Дворникова Ваш инвестор


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