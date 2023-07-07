— Ключевые игроки, безусловно, будут делать все возможное, чтобы снизить потери от ввода законодательных ограничений. Как вариант ― больше переориентироваться на среднесрочные займы, увеличивая их долю в совокупном портфеле выдач. Собственно, мы это уже наблюдаем с 2022 года. Дополнительно, чтобы поднять продажи, компании будут попробовать с помощью «апсейла» выдавать клиентам сумму больше, чем те запрашивали в заявке.

Чтобы увеличить доходность, МФО расширят свои линейки дополнительных продуктов и услуг. Если ранее, возможно, у них не было доппродуктов по каким-то причинам, то с большей долей вероятности они запустят их сейчас.

Особо смелые и технически сильные и профессиональные компании будут разрабатывать новые продукты, например кредитные линии. В данном направлении уже точно работают несколько компаний.