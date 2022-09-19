Сергей Пономаренко: надеюсь, что до маркировки изюма дело не дойдет

С 1 сентября 2022 года предприятия розничной торговли обязаны передавать в систему «Честный ЗНАК» сведения о каждой проданной единице «молочки». Для этого в торговых точках обязательно необходимо установить онлайн-кассу с подключённым к ней 2D-сканером для распознавания цифровых кодов маркировки Data Matrix с упаковок/бутылок молока и полочных продуктов.

— Покупка, например, «Актимеля» превращается в отдельный аттракцион для кассира и для всех, кто стоит в очереди и за этим наблюдает. Те, кто размышляли над внедрением системы, видимо сами в магазин не ходят. Надеюсь, до маркировки изюма не дойдёт, — отметил в своем телеграмм-канале Сергей Пономаренко первый заместитель губернатора Красноярского края — руководитель администрации главы региона.

Стоит отметить, что согласно 15.12 КоАП РФ, оштрафовать могут тех, кто вовремя не зарегистрировался в национальной системе маркировки «Честный ЗНАК», а также за прочие нарушения в работе с товаром, подлежащим обязательной маркировке.

Размер штрафа должностным лицам: 1000-10 000 рублей, юрлицам — 50 000-300 000 рублей. Грубые нарушения чреваты уголовной ответственностью.

Маркировка молока и продуктов из него поэтапно внедрялась государством с 1 июня 2021 года. По сведениям контролирующих органов, чаще всего подделывают сыр, творог и масло. Нелегальные изготовители не платят налоги, не соблюдают технические регламенты, санитарные нормы производства и хранения молокопродуктов, заменяют полезные животные жиры на некачественные растительные. Сделанные «теневыми» производителями молочные продукты несут опасность для здоровья потребителей. Честные фирмы, чья продукция подделывается, терпят финансовые и репутационные убытки. Цель введения обязательной маркировки молока и молочных продуктов — очистить рынок от фальсифицированной «молочки» и увеличить собираемость налогов.

С 1 апреля 2023 года производители будут обязаны наносить цифровые коды маркировки на каждую единицу продукции БАД.

— Это значит, что каждый покупатель сможет проверить любую упаковку БАД на легальность прямо в своем смартфоне, — говорится в сообщении на официальной страницы «Честного ЗНАКА» в «ВКонтакте».

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что систему «Честный ЗНАК» придется корректировать в «ручном режиме».