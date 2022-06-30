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Александр Аксененко: систему «Честный знак» придется корректировать в «ручном режиме»

  • 30/06/2022, 17:52
Новости Новосибирска
Производители молока Новосибирской области столкнулись с дефицитом расходников для маркировки и были вынуждены заложить расходы на покупку оборудования в стоимость продукции.

29 июня депутат от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Александр Аксёненко, представляющий Новосибирскую область в Государственной Думе РФ, обсудил проблемы молочников региона с представителями Минпромторга РФ.

По словам политика, общероссийская система обязательной маркировки продукции в целом не до конца отлажена.

— До сих пор в системе «Честный» знак» нет разработанного алгоритма проверки кодов «Грей» при взаимодействии с торговыми сетями. Всех обременили, цены на товары выросли, а систему так и не доработали, — отметил он.

Депутат добавил, что тем же молочникам в Новосибирской области пришлось закупить весьма дорогостоящее оборудование и расходники для маркировки, а стоимость новых затрат заложить в цену конечного продукта. От чего проиграли как потребители, так и хозяйства. Причём, даже самые крупные.

— Меня просили узнать, планирует ли правительство как-то компенсировать эти затраты. Спросил я, переспросил мой коллега Валерий Гартунг, но ответа четкого не получили. Реформа с заботой о гражданах за счет самих же граждан — стоит понимать это так, —рассказал Александр Аксёненко в своём ВК-аккаунте об итогах обсуждения вопроса, поднятого по просьбе молокопроизводителей региона.

Он указал и на логистическую проблему — с введением санкций маркировка товара выросла в цене ещё больше, а в расходниках для этой операции наметились перебои.

Парламентарию от Новосибирской области оппонировал заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. Сославшись на недавнюю встречу с главой Союза молочников России, он заявил, что перебоев с поставками товаров нет и все склады заполнены расходниками.

— Правда, по какой цене и чьи склады переполнены — не уточнялось. Наверное, московские, — иронично отметил депутат.

В заключение, Александр Аксёненко добавил, что после окончательной вычитки законопроекта продолжит с коллегами по фракции добиваться временных — до окончания санкционного давления — послаблений для промышленников Новосибирской области:

— В ближайшее время инициатива пройдет оставшиеся два чтения, после принятия будем в ручном режиме обосновывать правительству РФ необходимость послаблений на каждую группу товаров.

Напомним, что система «Честный знак» была запущена в 2019 году и постепенно накрывает всё новые и новые группы товаров.  К 2024 году единая национальная система маркировки должна охватить все отрасли промышленности — от сигарет и лекарств до одежды и детского питания. Предполагается, что наносимые на каждую упаковку товара уникальные метки облегчат отслеживание товародвижения, а также защитят потребителя от контрафактной продукции.

Фото с личной страницы  Аксененко Вконтакте

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Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирск

Теги : депутат Александр Аксененко


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