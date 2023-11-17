Покупатели в Сибири выбирают добросовестных продавцов

Покупатели охотнее совершают покупки у тех продавцов, объявления которых актуальные, а описания соответствуют действительности. Кроме того, важно, когда продавец быстро отвечает и вовремя доставляет товары или оказывает услуги. К таким выводам пришли эксперты Авито.

На площадке в тестовом режиме начала действовать система оценки качества сервиса продавцов.

— Мы решили создать систему правил, понятную для продавцов и полезную для покупателей, которая будет в том числе способствовать ускорению сделки. Тестируемая система охватывает более 25% продавцом на площадке, но уже сегодня мы можем отметить первые положительные результаты. В тестовой группе (кому добавили интерфейс) мы увидели, что покупатели стали на 5% чаще контактировать с хорошими продавцами по нашей разметке, которая показывает профиль в зелёной, желтой или красной зоне — в зависимости от того, насколько добросовестно ведет себя пользователь на платформе. Также мы отметили, что пользователи в тестовой группе чаще проходят проверки профиля, когда мы предлагаем это сделать – конверсия увеличилась с 3% до 8%., — рассказал руководитель направления репутации пользователей Авито Сергей Павлин.

Полная «раскатка» системы планируется в начале 2024 года — после того, как будут учтены все комментарии пользователей.

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