Сергей Жуков: «Новосибирцы умеют удивлять!»

На первом концерте в ЛДС Сибирь коллектив собрал солдаут — более семи тысяч человек пришли в этот вечер, чтобы услышать вживую хиты легендарной группы.

Лидер “Руки Вверх!” Сергей Жуков провел пресс-конференцию в столице Сибири, встретившись с журналистами и блогерами в “Руки ВВерх! Баре”. Новое заведение артиста открылось на месте известного ночного клуба Rock City.

Сергей ответил на вопросы журналистов и предложил присутствующим провести дегустацию фирменных блюд и напитков, которыми теперь будут угощаться новосибирцы. Особый ажиотаж вызвал “Дошик”, заваренный на бульоне Том Ям с креветками, грибами и другими натуральными ингредиентами. Также гостей впечатлила авторская интерпретация апероля, который Сергей готовил с секретным ингредиентом — газировкой дюшес.

Блогеры Новосибирска решили ответно удивить певца чем-то особенным. Эпатажный блогер Ольга Платонова вышла на сцену в ярком образе и продемонстрировала стойку в планке во время пресс-конференции.

“Новосибирцы умеют удивлять! Уверен, что и мы сможем впечатлить вас. Теперь любой житель Новосибирска может путешествовать в прошлое, переступая через порог нашего бара. Мы сделали всё, чтобы здесь вы вновь чувствовали себя молодыми и беззаботными, танцуя под саундтреки нашей юности или исполняя их в караоке» — рассказал Сергей.

После стадионного концерта артист вернулся в заведение, чтобы выступить со своими хитами, и преподнес гостям несколько сюрпризов. Одним из счастливчиков стал новосибирец, которому Сергей помог сделать предложение возлюбленной прямо на сцене. Также певец исполнил мечту обычной жительницы Новосибирска и исполнил с ней дуэтом «Алёшку» на глазах у 600 человек. «Здесь происходят чудеса!» — поделился Сергей Жуков.