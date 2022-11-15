В Иркутской области 7 предприятий готовы производить военное обмундирование

На территории Иркутской области активно ведут производственную деятельность 19 предприятий легкой промышленности, семь из них выразили готовность выпускать военное обмундирование, ассортимент которого насчитывает 39 видов. Об этом сообщила министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун на заседании штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики.

— Производственные мощности семи компаний легкой промышленности позволяют производить всесезонные комплекты полевого военного обмундирования (шапки, куртки, футболки), постельное белье (простыни, матрацы, спальные мешки), полевую форму (нательное белье, костюмы), а также зимние или летние военные ботинки, специальные технические костюмы, — говорится в сообщении пресс-службы правительств Иркутской области.

Отмечается, что в случае поступления согласованных госзаказов, производственная мощность предприятий по выпуску товаров для военных может быть увеличена. Предприятия включены в сводный реестр компаний легкой промышленности по производству обмундирования Минпромторга России.

— Предприятия легкой промышленности региона уже проявили свою активность. Например, в рамках гуманитарной поддержки одежду для мобилизованных шила «Братская швейная фирма». Предприятия в целом готовы включиться в работу исходя из запроса Минобороны России, — добавила Наталья Гершун.

На данный момент, в Минпромторге России, проходит регистрация Байкальского кластера легкой промышленности. В него входит 10 предприятий из Иркутской области. При завершении регистрации участники кластера получать дополнительные льготы. Например, преференции при участии в госзакупках.

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