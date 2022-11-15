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За два месяца омичи сэкономили на проезде более 2 млн рублей

  • 15/11/2022, 18:32
скидки на проезд
В Омской области выдано свыше 1,5 млн карт.

—  С 1 сентября в общественном транспорте Омска поездки по базовому тарифу стали дешевле с акцией платежной системы «Мир»: 7 рублей составляет скидка на проезд по базовому тарифу при оплате картой «Мир», привязанной к смартфону. Кроме того, в Омске можно сэкономить 9 рублей по базовому тарифу при оплате проезда Единой картой жителя, которая также выпускается на базе российской платежной системы, — сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест. — Экономия пассажиров за сентябрь составила 985,3 тысяч рублей, за октябрь — 1 миллион 625 тысяч. Окончательные итоги будут подведены уже в новом году: акция продлится до 31 декабря.

С конца мая Единую карту жителя со скидкой на проезд оформили более 5000 омичей. Всего в Омской области выдано свыше 1,5 млн карт национальной платежной системы «Мир».

— Отмечу, что омичи, в принципе, активно используют электронные платежные продукты. На сегодня в муниципальном транспорте безналичную оплату проезда практикуют 85% пассажиров, — подчеркнул Сергей Шелест.

Ранее первый зампред областного правительства Дмитрий Ушаков пояснил, что акция призвана поддержать внедрение платежной системы «Мир».

— Проект позволяет улучшить качество предоставляемых услуг и внедрять новые цифровые решения. Кроме того, региональная власть приветствует и поддерживает социальный аспект реализуемого проекта платежной системой «Мир». Подобные акции стимулируют переход населения на электронный формат получаемых услуг, — сказал Дмитрий Ушаков.

 

Ранее редакция сообщала, что аналогичный проект с платежной системой «Мир» запущен в Красноярском крае. 

Фото из Телеграмм-канала мэрии Омска

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Омская область

Теги : скидки на проезд платежная система Мир общественный транспорт


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