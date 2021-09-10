В центре Новосибирска продали большое административное здание

— «Российский аукционный дом» (РАД) подвел итоги торгов по поручению дочерней структуры ПАО «Россети» — АО «НИЦ ЕЭС». Проданы нежилые помещения, общей площадью 9,4 тысячи кв. м, расположенные в восьмиэтажном административном здании рядом с ЦУМом в Новосибирске на ул. Димитрова, 7, — сообщила пресс-служба РАД.

Торги проходили посредством публичного предложения на электронной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-online. В них приняли участие четверо претендентов.

— Цена продажи составила 245 млн рублей (при начальной цене в 304,3 млн рублей), — уточнили в РАД.

Кто выступил в роли покупателя — в аукционном доме сообщить отказались, но отметили, что это был новосибирский предприниматель, и не исключили, что он «будет использовать объект по назначению».

Напомним, проданное здание расположено в шаговой доступности от станции метро «Площадь Ленина». Ближайшее окружение представлено жилой и общественно-деловой застройкой. Рядом — госучреждения, офисы компаний, магазины, кафе и прочее. В самом здании расположены офисные и административные помещения.

Директор компании Nazarov & Partners Александр Назаров заявляет, что если речь идет о покупке всего здания, то на месте нового собственника он бы снес объект.

— Здание старое, но рынок его потребляет из-за места. Мелкие офисы неплохо сдаются, но из нормальных арендаторов его никто не любит. Оно старое, самым лучшим использованием был бы снос и строительство чего-то современного, — говорит брокер. — Фактически варианта будет два: оставят все как есть и продолжат сдавать в аренду или же сделают какую-нибудь реконструкцию и будут сдавать дороже. Третий вариант тоже возможен: кто-то купил здание под свой офис, но я в этом сомневаюсь.

Назаров добавляет, что каждый раз, когда кто-нибудь построит что-то более современное, мелкие арендаторы могут уходить из здания.