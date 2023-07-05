Выпускники «Новоколледжа» не смогут поступить в вузы с дипломами колледжа

АНО ПО «Новоколледж» не имеет государственной аккредитации реализуемых в соответствии с лицензией образовательных программ среднего профессионального образования и не имеет права выдавать диплом государственного образца. Об этом в ответе на запрос редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе Минобразования Новосибирской области.

— То есть образование люди получают, просто непривычно в таком виде дипломироваться, по сути, нет рынка таких выпускников, — комментирует Эдуард Коложвари. — Госаккредитация дает право отсрочки от армии, дает право получать командировочные при вызове на сессии, и все привыкли, что диплом должен быть именно таким.

Как пояснил Infopro54 кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари, наличие лицензии и отсутствие госаккредитации означает, что выпускникам выдается диплом установленного образца — как в дополнительном образовании.

По словам эксперта, сегодня без аккредитации работают большинство университетов в мире, и их дипломы признаются профсообществами и работодателями.

— Думаю, что в период дефицита работников работодатели возьмут людей с такими дипломами на простые вакансии, — комментирует Коложвари. — Продолжить обучение в вузе можно только с аккредитованных программ, то есть выпускники «Новоколледжа» в вуз поступить со своим дипломом не смогут, пойдут через ЕГЭ или в другой колледж.

Собеседник редакции считает, что аккредитованные программы лучше, но, возможно, на примере «Новоколледжа» мы наблюдаем формирование новой ниши на рынке. Он не исключил, что подобные колледжи и учреждения дополнительного образования будут готовить работников для простых вакансий

— В целом же, хочу сказать, ситуация так себе. «Новоколледжу» нужно срочно договариваться с аккредитованным колледжем и через него выпускать детей, — говорит Эдуард Коложвари. — Для этого и был создан холдинг, в который ранее входил «Новосибирский городской открытый колледж» (НГОК), они подстраховывали выпуски. Но, насколько я знаю, где-то на этом этапе случился конфликт, и все произошло так, как произошло. Риски, про которые мы говорили, реализовались.

В «Новоколледже» редакции Infopro54 пояснили, что у учебного заведения была договоренность с другими колледжами, где студенты проходили государственную итоговую аттестацию, защищались и получали дипломы государственного образца.

— Есть опция в законодательстве, что студент может быть зачислен для прохождения ГИА в другой колледж. Там они проходят еще раз защиту и получают диплом государственного образца, если появятся на защите и пройдут ее. В этом году дипломы получили 69 человек. Всего у нас обучается около 900 студентов, — пояснили в колледже корреспонденту редакции. — В этом году планируется набрать в «Новоколледж» около 250 новых студентов.

Ранее редакция рассказывала о том, что экс-учредитель и экс-руководитель «Новоколледжа» и «Новошколы» Сергей Чернышов в мае был признан иноагентом, а в июне уехал из России.