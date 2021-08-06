Сергею Шойгу рассказали об утечке кадров и мозгов из Сибири

СО РАН подготовило краткий перечень предложений, который можно было бы использовать для планирования стратегических направлений развития науки в том числе и в целях обороны и безопасности, сообщает издание «Наука в Сибири».

Главный ученый секретарь СО РАН академик Дмитрий Маркович обратился к Сергею Шойгу как к члену Совета безопасности страны с вопросом о необходимости привлечь внимание к проблеме утечки кадров из Сибири.

— Такая ситуация создает угрозу тому, что высокообразованное население не будет прирастать. Поэтому мне бы хотелось обратиться к Вам с просьбой рассмотреть подготовленный от имени СО РАН краткий перечень предложений, который можно было бы использовать для планирования стратегических направлений развития науки, в том числе и в целях обороны и безопасности, — сказал Дмитрий Маркович.

По словам Сергея Шойгу, люди могут уезжать, всем поколениям свойственен такой процесс. Однако задача государства — представлять молодым специалистам важные и интересные проблемы, решение которых поможет в самореализации.