Сергею Шойгу рассказали об утечке кадров и мозгов из Сибири

СО РАН подготовило краткий перечень предложений, который можно было бы использовать для планирования стратегических направлений развития науки в том числе и в целях обороны и безопасности, сообщает издание «Наука в Сибири».
Главный ученый секретарь СО РАН академик Дмитрий Маркович обратился к Сергею Шойгу как к члену Совета безопасности страны с вопросом о необходимости привлечь внимание к проблеме утечки кадров из Сибири.
— Такая ситуация создает угрозу тому, что высокообразованное население не будет прирастать. Поэтому мне бы хотелось обратиться к Вам с просьбой рассмотреть подготовленный от имени СО РАН краткий перечень предложений, который можно было бы использовать для планирования стратегических направлений развития науки, в том числе и в целях обороны и безопасности, — сказал Дмитрий Маркович.
По словам Сергея Шойгу, люди могут уезжать, всем поколениям свойственен такой процесс. Однако задача государства — представлять молодым специалистам важные и интересные проблемы, решение которых поможет в самореализации.
— Сегодня мы должны предложить то, что будет притягивать специалистов для жизни здесь, не просто оставлять надежды, а создавать возможности. В некоторой степени я вдохновляюсь историей создания Транссибирской магистрали, которую построили всего за девять лет. Колоссальный по своим амбициям проект привлек к своей реализации огромное количество людей, в некоторой степени дал смысл жизни, — добавил он.
Фото: pexels.com автор: Artem Podrez
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