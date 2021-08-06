В Новосибирской области одобрены первые 200 заявлений на кешбэк за детские путевки

В Новосибирской области одобрили первые 203 заявления от родителей. Выплаты по программе детского туристического кешбэка получили уже более 80 заявителей. Региональным министерством труда и социального развития сформирована работа по рассмотрению заявлений граждан на предоставление единовременных социальных выплат за детские путевки, приобретенные до 24 мая 2021 года. Кроме того, детскими лагерями самостоятельно или с помощью туроператоров реализуются путевки с возможностью получения 50% кэшбэка, но не более 20,0 тысяч рублей.

Как доложила заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова, заявления на возврат части стоимости путёвок для детей принимаются до 20 октября текущего года, при этом ребёнок должен выехать из лагеря до 20 сентября 2021 года.

— В настоящее время по 82 заявлениям уже произведены выплаты, по 203 заявлениям приняты положительные решения, – прокомментировала Ольга Потапова. – Хочу отметить важность правильного оформления заявлений, в которых должны быть представлены достоверные сведения, они должны быть читаемыми и подаваться в установленные сроки.

Замминистра труда и социального развития региона напомнила, что основным документом к заявлению должен быть договор о приобретении путёвки.