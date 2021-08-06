Можно ли назвать Новосибирск современным и стильным городом?

По городу становится нескучно ездить

В Новосибирске в последние годы появилось много красивых современных зданий, которые начинают менять архитектурное лицо города.

— Еще три года назад наши застройщики в большинстве своем стеснялись использовать подсветку зданий. Сейчас научились. У нас пока мало зеркальных воздушных объектов, но они постепенно тоже появляются. Девелоперы стали больше внимания уделять благоустройству территории, созданию парков и скверов. Это плюс, — рассуждает президент ГК Sky Group Владимир Литвинов. — Мне нравится, как в новых объектах обыгрываются первые этажи: они, оформленные большими витринами, становятся настоящим украшением домов. Еще один тренд: в новых объектах мы постепенно уходим от серого цвета, появляются яркие сочные краски — и вкупе с подсветкой получается интересный результат. Худо-бедно в архитектуру начинают встраиваться транспортные развязки, парковочные карманы и подземные стоянки. Конечно, остается много вопросов, но по городу становится нескучно ездить.

Директор по развитию ООО «СК Вира Строй» Александр Аксененко добавляет, что застройщики и архитекторы стали активнее использовать современные технологии и подходы к строительству, в том числе для повышения конкурентоспособности своих объектов, и это напрямую влияет на конечный результат: здания становятся более яркими и интересными.

— Современная архитектура и ее развитие делает город более привлекательным для туристов и желающих переехать в Новосибирск для постоянного проживания. Когда строится новое здание, появляется инфраструктура и благоустройство, что развивает территорию для горожан, — соглашается директор по развитию группы компаний «Мета» Роман Берсон.

Директор и собственник ООО «Консалтинговая компания «Назаров и Партнеры» Александр Назаров считает, что сейчас на строительном рынке Новосибирска появились новые перекосы, когда застройщики начинают заимствовать наиболее удачные проекты друг друга.

— Перекосы есть, но хотя бы это не избитые серые решения, а новые элементы архитектуры. Это уже позитивный тренд, — говорит Назаров. — В целом, хочу сказать, для людей, которые приезжают в Новосибирске даже через 2-3 года отсутствия, очень заметны изменения, происходящие в архитектуре города. И это красивая картинка.

Учредитель АО «Трансервис», группы компаний TS Group Александр Бойко оценивает ситуацию более скептически. По его словам, из-за хаотичной застройки города в предыдущие годы в знаковых местах, например в центральной части Новосибирска, сейчас поменять что-то довольно сложно. Здания, облик которых мог бы задать какой-то ритм или стиль хотя бы в рамках одной улицы, можно пересчитать по пальцам.

— Для качественных изменений, для того, чтобы сделать в Новосибирске что-то действительно интересное хотя бы в рамках одной-двух улиц, нужно чтобы этой целью задалось государство. Без подключения к этому административного ресурса изменить что-либо не получится. Только за счет населения или частных компаний это сделать нереально, нужна централизованная воля государства, — уверен Бойко. — В качестве примера могу привести Саппоро. В свое время, в преддверии Олимпиады, в городе была разработана специальная программа реновации зданий: никто ничего не сносил, но объекты полностью внешне изменились и получили новый, современный облик.

Генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский считает, что новые здания меняют облик Новосибирска просто потому, что их много, а процесс строительства в городе идет бурно. Другое дело, что эти изменения очень разнонаправленны.

— Времена хаотичной, точеной, бездумной застройки серьезно изуродовали облик города. Сейчас из столицы ползет в регионы еще одна неприятная тенденция: строить унылые кубы, выдавая это архитектурное решение за писк европейского рационализма. Может быть, это приемлемо для Москвы, с бездумным отношением москвичей к себе и своей среде обитания. Но будет обидно, если эта тенденция приживется в Новосибирске, — рассуждает эксперт. — Лично мне бы очень хотелось, чтобы Новосибирск пошел против федерального тренда к унификации и задал свой тренд на более авторские и индивидуальные проекты. У нас для этого есть огромный потенциал.

Собеседник Infopro54 отметил, что в июне по приглашению ГК «Стрижи» в Новосибирск приезжала группа федеральных экспертов. Ощущение от города у них осталось двоякое. С одной стороны, они заявили, что видят большую активность, а также огромные возможности и потенциал для роста по сравнению с Казанью, Екатеринбургом, Красноярском и т.д., где много устоявшихся исторических решений. С другой — приглашающей стороне было очень обидно, когда гости из других городов делали замечания по поводу инфраструктуры, содержания дорог, ветхого жилья и частного сектора в центральной части города.

— Один из ведущих московских юридических аналитиков, поселившийся в отеле далеко не на окраине, выглянул утром в окно и увидел разрушенные бараки. Знаете, это такие мелочи, что портят всю картину. Как неухоженные ногти на руках у девушки: вроде привести их в порядок стоит копейки, а без этого девушка выглядит поросенком, — комментирует Игорь Белокобыльский. — Обидно слышать такие замечания, хотя люди, которые их говорят, не глумятся, не стебутся, они просто констатируют факт, при этом отмечая, что в целом бурлящий и живой Новосибирск вызывает у них положительные эмоции.

Самые яркие и привлекательные

Коммерческая недвижимость. Достойны большего

По просьбе редакции участники рынка прокомментировали наиболее яркие объекты Новосибирска, которые формируют его современный облик и придают городу стильность.

Несколько экспертов в числе наиболее ярких коммерческих объектов назвали бизнес-центры «Бутон» на Красном проспекте и «Айсберг» на Октябрьской магистрали.

— В моей парадигме здание можно назвать привлекательным, если ты каждый раз, проезжая или проходя мимо, задаешь себе вопрос: «Но как же так сделали?». Вот «Бутон» мне больше всего нравится. «Айсберг» — не очень, так как я видел первоначальный проект. Здание должно было быть полностью белым, но застройщик, видимо, испугался, что это будет слишком смело для Новосибирска, и мы имеем то, что имеем. Хотя, с точки зрения архитектуры, это была бы бомба, — констатирует Александр Назаров. — С другой стороны, я каждый раз, проезжая мимо, думаю, что надо же было так умудриться и вписать это смелое решение в окружающую архитектуру, сделать из здания бизнес-центр, который пользуется спросом даже при отсутствии парковки! Мне также нравится то, что сделал Тимур Саттаров с Lukse. Вроде ничего особенного в плане архитектурных решений нет, но приведение здания в человеческий вид, световая игра, благоустройство прилегающей территории, антураж и атмосфера вокруг объекта — и эффект потрясающий!

По мнению Игоря Белокобыльского, с точки зрения коммерческой недвижимости, Новосибирск заслуживает большего:

— Понятно, что современные новосибирские архитекторы зажаты многими регулятивными аспектами и привычками, но наш город заслуживает гораздо более ярких и интересных объектов, чем существуют сейчас.

Жилье. Что ни проект, то какая-то интересность

В жилищном строительстве знаковым для города проектом Александр Назаров назвал ЖК «Флотилию».

— Как бы кто ни ругал этот комплекс, но в ближайшие годы он точно будет на всех картинках, где изображается Новосибирск. Девелопер «поймал волну», — уверен эксперт. — Еще один жилой комплекс «Инские холмы», который похож на крепость, создает новый облик этой части города — стильный, брутальный. Этот апарт-комплекс тоже заживет и заиграет, когда будет полностью сдан в эксплуатацию. На мой взгляд, интересные перспективы у недавно анонсированного ЖК «Чикаго» в районе улицы Кирова. «Дом Строй» строит современный комплекс с грамотной концепцией на улице Державина, 50. Вообще в Новосибирске в сегменте премиум- и бизнес-жилья сейчас появляется много привлекательного: что ни проект, то какая-то интересность. Думаю, что такие серьезные объекты будут занимать свое место в современной архитектуре Новосибирска и украшать город.

Владимир Литвинов в число интересных, современных и стильных, на его взгляд, объектов включил проект ГК «Брусника» на улице Сакко и Ванцетти — квартал «На Декабристов», ЖК Richmond Residence от ГК «Дом-Строй», проекты ГК «Стрижи» возле городского аэропорта — ЖК «Онега».

Опрошенные редакцией застройщики также заявили, что очень хорошо вписался в территорию ЖК Prime House (ООО «Сибирь Девелопмент»). Еще одни пример качественного современного объекта ЖК «На Хмельницкого» (ООО «СЗ Строймастер»). Там на протяжении 10 лет была «дырка» в городском пространстве, инвестор пришел и выполнил свою задачу отлично. Уникальный, даже в рамках России, пример качественного современного жилья — ЖК «Бульварный переулок» (ООО СК «Русь»). Это архитектура европейского уровня с четко продуманными элементами всей территории. В этот список попал и ЖК Montblanc (Satico Group). Причем эксперты отмечают, что привлекателен не только внешний вид здания, но и функциональное содержание, когда ты можешь в тапочках спуститься в спортзал или с семьей сходить позавтракать в кафе на первом этаже, где персонал будет приветствовать тебя как постоянного гостя. Вот эти элементы теплой душевной атмосферы — тоже важная составляющая современной городской архитектуры.

Координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО») Максим Федорченко рассказал, что недавно ассоциация на совете главных архитекторов СНГ представляла премию «Лучшие объекты комфортной городской среды и жилой застройки». Объекты недвижимости Новосибирска выглядели очень достойно.

— Архитекторы высоко оценили наши реализованные проекты жилой застройки. Лучшим выбрали ЖК MilkHouse (ООО «СибирьИнвест»). В топ-списке премии также оказались микрорайон «Европейский берег», квартал «На Декабристов», квартал «Дунаевский» (ООО «Брусника.Сибакадемстрой»), город-парк «Ясный берег» (ООО «Аква Сити»), экоквартал «Flora&Fauna» (ООО «Сибирские жилые кварталы»), ЖК «Ядринцевский квартал» (ООО «СИБАК»), ЖК «Бульварный переулок» и ЖК «Кедровый» (ООО ИСК «Русь»), ЖК «Римский квартал» (ООО «РимЭлитСтрой»), ЖК Prime House (ООО «Квадратный мэтр»), ЖК Montblanc (ООО «Центр Города НСК»), ЖК «Флотилия» (ГК «Дом-Строй»), ЖК «Пифагор» (ГК «Стрижи») и ЖК «Оазис» (ООО «АКД-Мета»), — перечисляет Федорченко. — Я много езжу по стране и могу точно сказать, что Новосибирск сегодня в числе городов-лидеров по строительству качественных и современных зданий в сегменте комфорт-класса.

По оценке Александра Аксененко, интересные современные дома в Новосибирске сегодня делает ГК «Дом-строй» и ряд других застройщиков.

— В ближайшее время мы тоже будем строить современный технологичный дом на улице Фрунзе, который порадует жителей своей уникальностью, — добавил Аксененко.

В ГК «Мета» заявили, что компания также строит современные архитектурно привлекательные здания, которые меняют облик территории, — каждый объект приносит новшество в архитектуру и дизайн Новосибирска.

— Буду нескромен: я горжусь нашим ЖК «Онега» и считаю, что он пришелся Новосибирску впору, — заявил Игорь Белокобыльский.

Комментировать другие объекты жилой недвижимости города застройщик отказался.

По мнению опрошенных Infopro54 участников рынка, в Новосибирске появляются не просто отдельные объекты, но и начали формироваться интересные кластеры современного стильного жилья.

— Неплохая архитектура получается на косогоре по Ипподромской — от Воинской до Большевички, хотя к ЖК «Флотилия» лично я отношусь скептически. Стеклянный фасад выглядел стильно, когда это был первый опыт, который пришел из Москвы в Новосибирск, а сейчас он постепенно появляется и на других объектах, — рассуждает Владимир Литвинов. — С другой стороны, определенная столичность в новосибирской архитектуре жилой застройки начинает явно просматриваться. Люди начинают отдавать отчет в том, что Новосибирск не просто третий по величине город в России, но и ворота на Юго-Восток, в Азию.

Роман Берсон считает очень интересным район от пересечения Красного проспекта и улицы Коммунистической до площади Свердлова.

— Это очень привлекательный район, с точки зрения архитектуры и внутреннего наполнения. Отреставрированная архитектура времен Новониколаевска с развитым стрит-ритейлом стала точкой притяжения горожан и туристов, — отмечает он.

Кстати, эксперты заявили, что очень серьезно на статус Новосибирска, как современного города, влияет наличие стильных общественных пространств и благоустроенных природных зон.

— Абсолютно шикарное место для досуга сейчас сделали в районе Центрального парка, где убрали общественный туалет и создали галерею ресторанчиков. Это место полюбила молодежь. Площадка прекрасно подходит для массовых, культурных мероприятий, а то, что везде установлены видеокамеры, позволяет избегать хулиганских выходок, — говорит Литвинов.

«Белые пятна» новосибирской градостроительной политики

Практически все опрошенные Infopro54 участники рынка и эксперты заявили, что Новосибирску не хватает высоток. С учетом увеличения доли фриланса, жилье в центре города, где хорошо развита инфраструктура и досуг, становится все более популярным.

— Новосибирск — молодой, быстроразвивающийся, современный город. Безусловно, в центре третьего города России с высокой плотностью населения не хватает зданий высокой этажности. Сейчас «Мета» строит небоскреб высотой 99 метров. По результатам федеральной премии Urban Awards городская резиденция «Тихомиров» победила в номинации «Лучший жилой небоскреб». Так, у нашего объекта есть полное право называться лучшим жилым небоскребом в России. Безусловно, такие объекты должны быть в Новосибирске, чтобы облик города и его объекты подтверждали амбиции города, — уверен Роман Берсон.

Максим Федорченко также считает, что в любом современном городе внимание гостей прежде всего привлекают небоскребы. Именно они придают ощущение столичности, современности.

— К примеру, в Екатеринбурге много высотных зданий, которые стали доминантами архитектурного пейзажа. У нас этого остро не хватает. К сожалению, в Новосибирске мы пока зациклились на домах высотой до 75 метров, — с сожалением говорит Федорченко. — Мало того, из-за большого количества аэродромов у нас наметилась обратная тенденция: город расползается и не развивается ввысь. Существует риск, что в градостроительной политике мы будем пришиблены восьмерками посадочных трасс и получим сплошную приаэродромную территорию.

Александр Назаров заявляет, что ему хотелось бы больше очень смелых проектов, может быть, небоскребов.

— Не факт, что они нужны, так как лично я не сторонник высотных домов, но если Новосибирск борется за звание третьего города России, то он неизбежно будет расти вверх. Особенно в центральной части города, где сосредоточена деловая и культурная жизнь, где создана вся необходимая инфраструктура, а земля постоянно дорожает, — уточняет эксперт. — Как человеку, который много путешествует и любит современность, мне хочется больше воздуха, стекла и металла, легкости, необычных веяний, чтобы объекты выглядели стильно и дорого, радовали глаз и привлекали в город как туристов, так и крупных международных инвесторов. Хочется знаковых проектов, чтобы люди фотографировались на их фоне и продвигали наш город через различные социальные площадки. После появления таких объектов любой город начинает дышать и сверкать по-новому.

В сегменте жилья комфорт-класса и выше все большее значение приобретает дополнительная инфраструктура, позволяющая человеку получить максимум качественных услуг за минимум потраченного времени.

— Созидательная мысль новосибирских архитекторов только подходит к границе свободной реализации. Это чувствуется. Новосибирску не хватает ярких, мощных, архитектурно свободных, интеллектуально проработанных решений. В Новосибирске достаточное количество людей, интегрированных в мировую жизнь: айтишники, ученые, предприниматели, творческие люди. И наш город достоин того, чтобы у нас появлялись смелые и дерзкие проекты, — рассуждает Игорь Белокобыльский. — Сейчас таких проектов не хватает, и их отсутствие формирует возможность у людей хихикать и назвать нас провинциалами с точки зрения архитектуры и градоорганизации. Хотя с точки зрения бизнеса, людей и интеллекта мы уже давно федеральный город.

Если абстрагироваться от жилой застройки, то, по мнению Владимира Литвинова, Новосибирску не хватает большого современного киноконцертного зала, а также качественных, стильных театров, где люди могут культурно отдыхать, куда не стыдно привозить артистов и музыкантов. Александр Бойко говорит, что уже много лет как мантру повторяет: «Пока мы не начнем привлекать в город туристов, в том числе и из близлежащих регионов, качественно ничего в Новосибирске поменять не получится».

— Сейчас на рынке мы наблюдаем парадокс. С одной стороны, у нас много чего не хватает, с другой — качественные и хорошие объекты (отели, театры, музеи, спортивные сооружения и т.д.) стоят полузагруженными и практически никому не нужны! Мы никак не можем преодолеть критическую точку, после которой пойдет бурное развитие отрасли. И без целевой поддержки со стороны государства преодолеть эту точку очень тяжело, — рассуждает Бойко. — Наш город очень бедный. Можно сколько угодно раздувать щеки и кичиться, что мы третий город в России, крупнейшее муниципальное образование, но ничего не поменяется. Нам одного Lukse хватает на практически двухмиллионных город. Быстро что-то изменить, как и поднять благосостояние горожан, на мой взгляд, можно только за счет развития туризма. Что влечет любого туриста? Любопытство! Что он хочет увидеть? То, чего у него нет дома! Что ему нужно на самом деле? То же, что и нам с вами: прекрасные дороги, ухоженные парки, красивые современные здания и пространства, театры, музеи, рестораны, магазины, развлекательные и спортивные комплексы! Все то, что нужно и нам — местным жителям!

Александр Назаров уверен, что Новосибирску не хватает качественных и современных бизнес-центров. По его словам, это является одним из сдерживающих факторов для международных инвесторов, которые изучают российские города с точки зрения входа с инвестициями.

— В городе нет ни одного бизнес-центра класса А или А+, соответствующего международным стандартам. Большинству действующих объектов уже более 10 лет, и они морально устарели. Каждый раз, когда в город заходит международная компания, она сталкивается с одной и той же проблемой: сложно подобрать офис, — поясняет Назаров.

Акцент на центр, набережную и крутые пространства

К самым привлекательным точкам развития, где можно создавать комплексные проекты современной архитектуры, опрошенные участники рынка и эксперты отнесли центральную часть города.

— В пяти минутах от центра находится неблагоустроенный частный сектор, что приносит проблемы горожанам. В их числе постоянно растущие пробки и заторы на городских улицах из-за увеличивающейся с каждым годом маятниковой миграции новосибирцев, жителей агломерации. Люди вынуждены каждый день преодолевать немалые расстояния от своих жилых районов до места работы в центральной части города, — комментирует Роман Берсон. — Буквально за театром оперы и балета начинается частный сектор с плотностью проживания в десятки раз ниже городских нормативов. Хотя современные стандарты организации и развития жилой среды, разработанные в соответствии с государственной жилищной политикой специалистами Дом.рф и КБ «Стрелка», однозначно предусматривают повышение плотности проживания от окраин к центру. В этом есть простая и понятная логика: обеспечить людям быстрое и комфортное передвижение из дома на работу и обратно в пределах нескольких остановок муниципального общественного транспорта или пешеходной доступности.

Александр Бойко уверен, что не нужно распыляться и изобретать колесо, когда есть успешный опыт развития многих городов мира — нужно выбрать одно-два направления и от центра постепенно двигаться к окраинам.

— Проще всего начать работу с самых маленьких районов — Железнодорожного и Центрального, а дальше постепенно наводить красоту и порядок везде. Но этот процесс упирается в деньги. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга финансовых ресурсов для самостоятельного развития больше нет нигде. Я уже неоднократно говорил, если бы в Новосибирске оставалась хотя бы половина собираемых в городе налогов, а не как сейчас — 14-17%, то уже через пять лет город стал бы совершенно другим, — говорит Бойко. — Но даже и с теми ресурсами, что есть сейчас, можно работать. Только нужно несколько иначе, например, на условиях софинансирования со стороны бюджета проектов по благоустройству города вместе с жителями и предприятиями. Так, в первую очередь ремонтировать тот двор или дорогу, где жители предложили больший процент софинансирования. Это в разы может увеличить объемы, темпы и качество благоустройства.

Александр Назаров добавляет, что если посмотреть на город с высоты, то хорошо видно: большая часть Октябрьского района застроена частным сектором и развалюхами:

— Там земли немерено, ее нужно развивать, благоустраивать, но в рамках единой программы. Без административного ресурса этот вопрос не решить. В Железнодорожном и Заельцовском районах много непонятного частного сектора, который пересекается с приличным жильем. Главное, чтобы застройка шла не точечно, а концептуально, чтобы город не потерял лицо, а также с учетом интересов жителей соседних домов и учреждений. Это все положительно скажется на имидже города.

Игорь Белокобыльский иронизирует, что Новосибирску «пора снять ватные штаны, которые торчат из-под дизайнерского платья».

— Субцентральная часть города, застроенная ветхим и аварийным жильем и частным сектором, — это нонсенс. Вспомните убожество, которое окружает новый региональный волейбольный центр, где планируется проводить чемпионат мира. Думаю, единственные, кто почувствуют себя комфортно в этом месте, — сборная Бразилии, так как это привычная им архитектурная концепция, — говорит гендиректор ГК «Стрижи». — Я с большим уважением отношусь в российскому волейболу, но на чемпионат мира не пойду, потому что мне стыдно за окружение современного спортивного сооружения.

Опрошенные участники рынка уверены, что Новосибирску сейчас нужно развернуться лицом к реке. Максим Федорченко считает парадоксом тот факт, что город на реке активно не развивает прибрежные территории.

— У нас практически отсутствует жилье у воды, почти нет хороших зеленых зон, набережной. Замечательно, что на левом берегу строится ЛДС, но если посмотреть на берег в сторону Бугринской рощи — он теряется в градостроительном плане. Непонятно, что находится вдоль улицы Фабричной, в районе городского пляжа. А территория вдоль Оби между городом и Академгородком? Посмотрите на Екатеринбург, Нижний Новгород — там огромные по протяженности набережные. Прибрежная территория — огромный потенциал для развития Новосибирска, — подчеркивает Федорченко.

Все участники обзора говорят о том, что за черту города нужно выносить промышленные зоны, а сами площадки использовать для реновации и комплексного развития городской среды.

— Очень перспективна для комплексной стильной застройки, по аналогии с Москва-Сити, на мой взгляд, промышленная площадка по 1-й Станционной. Можно сделать интересные проекты и на других въездах в город, — комментирует Владимир Литвинов. — Но это развитие должно идти параллельно с развитием дорожной инфраструктуры. Причем здесь нужно применять новые подходы, уходить от привычных нам насыпей. Весь мир уже ездит по бетонным эстакадам.

Александр Бойко уверен, что самая привлекательная территория, с точки зрения развития Новосибирска, как места притяжения жителей и гостей города, повышения его статуса — Заельцовский бор.

— Это уникальный природный лесной массив площадью около 15 тысяч гектаров, из них около 3,5 тысяч расположены на территории города Новосибирска. Такого богатства в городской черте нет ни у одного города мира! Что-то подобное есть максимум у пяти городов мира. Знаменитые леса Парижа — Булонский и Вестминстерский — занимают каждый чуть больше 800 гектаров. Центральный парк в Нью-Йорке, который известен на весь мир, — всего 420 гектаров. Это потрясающие, с точки зрения привлечения туристического потока, объекты. Там расположены музеи, университеты, концертные площадки, оборудованы поля для гольфа, стадионы и локальные спортивные сооружения и т.д., — рассказывает Александр Бойко. — В Новосибирске самый привлекательный объект сегодня — зоопарк: его посещают около двух миллионов человек в год. Рядом расположены дендропарк, океанариум, в этом году нашлись деньги на начало благоустройства Заельцовского парка. По моим оценкам, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, нужно около миллиарда рублей, треть этой суммы бюджет уже нашел. В целом хочу сказать, что для формирования стильного и современного образа Новосибирска нам нужно уходить в крытые пространства. Если в том же Заельцовском бору, на территории того же зоопарка грамотно разместить развлекательные, спортивные, культурные объекты, выставочные и арт-пространства, концертные площадки, если закрыть их текстильными светопрозрачными куполами как, например, стадион Фишт в Сочи, то это будет колоссальная круглогодичная точка притяжения туристов из соседних регионов. И в этом случае в зоопарк придут уже не два, а четыре миллиона, два из которых составят точно не новосибирцы!

Еще одним якорем для притяжения гостей в Новосибирске является аквапарк. Именно поэтому Бойко с недоумением смотрит на ситуацию, которая разворачивается вокруг знакового для региона объекта начиная с 2019 года.