Сериал о легендарном летчике Александре Покрышкине снимают в Новосибирске

В Новосибирске, на родине героя, приступили к съемке картины о легендарном летчике Александре Покрышкине. 6 марта трижды герою Советского Союза исполнилось бы 111 лет.

Рабочее название картины «Ахтунг! Покрышкин!». Действие фильма разворачивается в Новосибирске в сентябре 1944 года, когда Александр Иванович прилетел с фронта на короткую побывку домой.

На основе архивных документов и дневников, сохранивших прямую речь исторических героев, режиссер реконструирует интервью с их участием. Такая технология создания фильмов – изобретение кинокомпании LBL PRODUCTION, как и само слово «Киноинтервью», которое Роспатент признал уникальным и зарегистрировал в качестве товарного знака. Сейчас идет работа над первым сезоном проекта, состоящим из восьми серий.

Костяк команды фильма сформирован из новосибирцев, режиссером картины стал Павел Меняйло.

– Образ Александра Покрышкина в современной интерпретации поможет многим узнать о герое и, как ни странно это звучит, о родном городе. Новосибирск– это город с крыльями. Здесь очень много от авиации, много авиапроизводств, много устремленного в небо, но это почти отсутствует в информационном поле. Я сам с детства мечтал об авиации, и книга «Небо войны» Покрышкина была одной̆ из самых любимых. Уверен, что городу и его юным жителям нужны свои герои, ― считает режиссер.

Проект «Киноинтервью» реализуется «Кинокомпанией Юрия Яшникова» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Иркутской области. Премьера фильма намечена на май-июнь 2024 года.

Александр Покрышкин (1913-1985) – выдающий советский летчик-ас, трижды Герой Советского Союза. Его талант непревзойденного мастера воздушного боя наиболее полно раскрылся в годы Великой Отечественной войны.