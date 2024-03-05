В погоне за выгодным тарифом новосибирцы рискуют потерять деньги

Согласно новой схеме обмана, сначала поступает звонок от якобы менеджера мобильного оператора, который сообщает, что от клиента принята заявка на перевод номера к другому оператору. И, чтобы этого не произошло, собеседник сразу предлагает выгодный тариф. При этом условия нового тарифа действительно максимально выгодные, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Однако, чтобы сменить тариф и отменить заявку, нужно всего лишь назвать код из СМС. Человек соглашается и получает уведомление с кодом. Он-то как раз и необходим мошенникам для доступа в личный кабинет жертвы на сайте оператора. Далее аферисты устанавливают переадресацию звонков сообщений на свой номер. Таким образом они смогут узнавать все секретные коды, в том числе от банков, чтобы без труда снять деньги со счетов и даже попытаться оформить кредиты и займы.

Олег Савва, эксперт Сибирского ГУ Банка России предупредил, чтобы не стать жертвой подобной схемы обмана, ни в коем случае не называйте коды из СМС. Особенно должно настораживать, когда собеседник торопит или, более того, запугивает.

— Если вы все-таки назвали секретный код, нужно как можно скорее заблокировать карты и онлайн-доступ к счетам. Проверьте, какие новые услуги появились на вашем телефонном номере. Сделать это можно в личном кабинете на сайте оператора или позвонить на горячую линию сотового оператора. Отмените все лишние, в первую очередь переадресацию. Ведь пока взломщикам приходят ваши СМС с кодами, есть риск, что они доберутся до вашего онлайн-банка, электронной почты, соцсетей, кабинета «Госуслуг», — пояснил эксперт и добавил, что банк сам может признать операцию подозрительной и приостановить ее. Например, из-за того, что вход в личный кабинет был из другого города и с нового телефона. Такая блокировка перевода и карты действует два дня. За это время нужно успеть связаться с банком и подать заявление, что операции шли без согласия клиента.

Ранее редакция сообщала, что хакеры получают доступ к электронным подписям.