«Терплю адскую боль»: пострадавшему в кипятке новосибирцу грозит ампутация ног

Житель Новосибирска Евгений Садовский оказался в ожоговом центре областной больницы после того, как у него в квартире взорвалась труба с горячей водой. ЧП произошло поздно ночью в выходные.

― Жена была на работе, на дежурстве. Я крепко спал, но вдруг услышал, что где-то льется вода. Я машинально встал, ноги сразу оказались в кипятке, которым уже заполнились все комнаты. Я почувствовал боль, но спросонья не сориентировался запрыгнуть на мебель. Добежал до двери и выскочил в подъезд. Вода была настолько горячая, что с ног кусками начала отваливаться кожа, ― рассказал Infopro54 Евгений.

Мужчина постучался к соседям и попросил о помощи. Люди вынесли ему пену от ожогов, вызвали скорую помощь. Другой сосед натянул сапоги и пробрался в квартиру, чтобы вынести Евгению одежду, паспорт и мобильный телефон.

Когда приехали медики, то пострадавший уже не мог встать на ноги. На носилках сибиряка погрузили в автомобиль неотложки и экстренно госпитализировали.

― Врачи пока не дают утешительных прогнозов, ожоги слишком серьезные ― 1,2 и 3-й степени. Сказали, что если в ближайшие дни состояние не улучшится, то будут решать вопрос с ампутацией пальцев. Вставать с кровати не разрешают, да я и не могу пока. Терплю адскую боль, но надеюсь, что все-таки получится восстановиться и вернуться к работе, ― говорит пациент ожогового отделения.

Из-за полученных травм Евгению пришлось уйти на больничный. Он трудится водителем и очень беспокоится за то, что может в будущем остаться без работы. Очевидно, что процесс выздоровления будет долгим и нелегким.

Напомним, жильцы многоэтажного дома на улице Виктора Шевелева, 18 за месяц пережили уже более десятка взрывов труб с кипятком. Евгений не первый пострадавший. В феврале еще один мужчина обжег ноги пока эвакуировал по залитому горячей водой полу свою семью.

― Муж вытащил меня, младших детей. Старший сын был отрезан от выхода фонтаном кипятка, который выстрелил в стену. Мальчику пришлось босиком, в одних трусах выпрыгивать в окно на улицу. Хорошо, что мы живем на первом этаже и это было возможно. Страшно подумать, что могло произойти, если бы мы не смогли выбраться из этой квартиры. Сварились бы заживо. У мужа в итоге ожоги 1 и 2 степени на ногах, ― рассказала Infopro54 Олеся, семья которой тоже пострадала от аварии.

Жильцы дома жаловались на проблему во все инстанции, но никто не реагировал. После публикации на нашем сайте в злополучную многоэтажку уже на следующий день пришли представители управляющей компании и сотрудники прокуратуры.