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Сертификат на областной семейный капитал получили более 54 тысяч новосибирцев

  • 17/04/2024, 15:40
Автор: Алёна Пятенок
Сертификат на областной семейный капитал получили более 54 тысяч новосибирцев
В рамках нацпроекта «Демография» — это самая популярная выплата для многодетных семей.

Поддержка семей с детьми является одним из приоритетов деятельности Правительства региона.

В этом году сумма областного материнского капитала составляет 146,7 тысяч рублей, но каждый год она индексируется. Возможностью получить такую помощь уже воспользовалось более 54 тысяч многодетных родителей.

Денежные средства можно потратить на улучшение жилищных условий, приобретение автомобиля, сельскохозяйственной техники, обучение детей и даже покупку компьютера.

― Благодаря средствам областного семейного капитала мы приобрели легковой автомобиль, на котором отвозим детей в школу и на занятия в кружки дополнительного образования,  – рассказала Ирина Тур, мама троих детей.

А семья Веденеевых после рождения близнецов, получив статус многодетной, приобрела компьютер. Теперь старшие дети имеют возможность более наглядно изучать английский язык, пользоваться образовательными программами. В их увлечении дизайном и медициной современная техника очень кстати.

Подробная информация об областном семейном капитале размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Получить консультацию можно по телефону горячей линии 8-800-2500-201.

Источник фото: freepik.com/freepik

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО областной сертификат многодетные власть Андрей Травников


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