Экс-главе МБУ «Горсвет» Константину Анакину избрана мера пресечения в Новосибирске

В Новосибирске суд избрал меру пресечения экс-главе МБУ «Горсвет» Константину Анакину.
— Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 16 июня 2024 года, — говорится в сообщении Центрального районного суда.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, что экс-чиновников задержали по подозрению в мошенничестве в Новосибирске. Их подозревают в хищении бюджетных 50 миллионов рублей, которые должны были пойти на обслуживание светофоров в городе.
На данный момент, по данным источника редакции, задержаны Константин Анакин и экс-глава ГБУ НСО «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение» Дмитрий Мальцев.
Ранее редакция сообщала о том, что суд оставил под стражей министра ЖКХ Новосибирской области.
Автор ото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.
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