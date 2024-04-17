Экс-главе МБУ «Горсвет» Константину Анакину избрана мера пресечения в Новосибирске

В Новосибирске суд избрал меру пресечения экс-главе МБУ «Горсвет» Константину Анакину.

— Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 16 июня 2024 года, — говорится в сообщении Центрального районного суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, что экс-чиновников задержали по подозрению в мошенничестве в Новосибирске. Их подозревают в хищении бюджетных 50 миллионов рублей, которые должны были пойти на обслуживание светофоров в городе.

На данный момент, по данным источника редакции, задержаны Константин Анакин и экс-глава ГБУ НСО «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение» Дмитрий Мальцев.

Ранее редакция сообщала о том, что суд оставил под стражей министра ЖКХ Новосибирской области.