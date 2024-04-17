Новосибирцы сомневаются, что от запрета на работу мигрантов в такси и торговле будет эффект

Запрет мигрантам работать в торговле и такси в Новосибирской области активно обсуждается в сосцсетях. Редакция Infopro54 проанализировала аргументы «за» и «против» этого решения, которые приводят читатели в нашем канале «Дзен».
Скептически читатели отнеслись и к запрету торговли для мигрантов. Люди отмечают, что эта категория граждан в Новосибирске в основном торгует фруктами и овощами, то есть запрет на работу в сегменте торговли напитками и табаком практически никого не коснулся.
Впрочем, предположение экспертов, опрошенных редакцией, о том, что эти запреты могут стимулировать граждан, приехавших из других государств на работу в Новосибирск, идти в стройку, промышленность и сельское хозяйство, где острый дефицит рабочих рук, читатели также раскритиковали.
Что касается промышленности, то комментаторы напоминают: для работы на предприятиях также нужна квалификация и опыт.
— В какую промышленность они пойдут? Чтобы обучить с нуля токаря, фрезеровщика, слесаря механосборочных работ, электромонтажника, сварщика надо, как минимум, год его непрерывной работы, и то при наличии желания обучаться. А чтобы поручить ответственные дорогостоящие операции на токарном, фрезерном, карусельном станках надо, чтобы он проработал хотя бы года два, а то и три, — отмечает Alexey M.
— Неплохо было бы и русских парней вытащить из-за прилавков, торгующих дамским бельем, очками, канцелярией и т.п., и отправить токарить, бульдозерить, слесарить, в общем, мастерить, — добавляет один из читателей.
В целом, если проанализировать общий тон обсуждений, то, по мнению читателей, никакого реального эффекта принятые запреты не принесут. Для того, чтобы он был нужно расширять сферы деятельности, подпадающей под запрет. Например, добавить в него работу курьерами, в общепите, а также более жестко контролировать соблюдение этих требований.
Ранее редакция сообщала о том, что МВД проверило 176 мигрантов в секретной компании Новосибирска. У 8 сотрудников не было гражданства РФ и патентов на работу.
Фото freepik, автор: wirestock.
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