Новосибирцы сомневаются, что от запрета на работу мигрантов в такси и торговле будет эффект

Запрет мигрантам работать в торговле и такси в Новосибирской области активно обсуждается в сосцсетях. Редакция Infopro54 проанализировала аргументы «за» и «против» этого решения, которые приводят читатели в нашем канале «Дзен».

В частности, читатели раскритиковали информацию о том, что в такси работает не много мигрантов. По их словам, каждый второй таксист в Новосибирске практически не говорит по-русски. «Тут работодатели хитрят. Многие из этих товарищей просто не трудоустроены, — отмечается в комментарии. — Они оформляют аккаунт в такси на русского, а сами работают».

Скептически читатели отнеслись и к запрету торговли для мигрантов. Люди отмечают, что эта категория граждан в Новосибирске в основном торгует фруктами и овощами, то есть запрет на работу в сегменте торговли напитками и табаком практически никого не коснулся.

Впрочем, предположение экспертов, опрошенных редакцией, о том, что эти запреты могут стимулировать граждан, приехавших из других государств на работу в Новосибирск, идти в стройку, промышленность и сельское хозяйство, где острый дефицит рабочих рук, читатели также раскритиковали.

Люди сообщили, что качество ремонта, который делают специалисты, приезжающие в Новосибирск из стран ближнего зарубежья на заработки, плохое: крыши протекают после первого дождя, дома ведет, стены разрушаются, то есть многие объекты приходится переделывать. А также рекомендовали застройщикам предлагать адекватные зарплаты, чтобы к ним шли квалифицированные специалисты. Комментаторы отмечают, что есть и нормальные бригады из мигрантов, к качеству работы которых не придерешься, но они берут дорого, иногда выше, чем русские специалисты. Но и у русских бригад в работе бывает немало косяков. Кому как повезет.

Что касается промышленности, то комментаторы напоминают: для работы на предприятиях также нужна квалификация и опыт.

— В какую промышленность они пойдут? Чтобы обучить с нуля токаря, фрезеровщика, слесаря механосборочных работ, электромонтажника, сварщика надо, как минимум, год его непрерывной работы, и то при наличии желания обучаться. А чтобы поручить ответственные дорогостоящие операции на токарном, фрезерном, карусельном станках надо, чтобы он проработал хотя бы года два, а то и три, — отмечает Alexey M.

— Неплохо было бы и русских парней вытащить из-за прилавков, торгующих дамским бельем, очками, канцелярией и т.п., и отправить токарить, бульдозерить, слесарить, в общем, мастерить, — добавляет один из читателей.

В комментариях читатели рекомендуют бизнесменам приглашать ребят из глубинки и создавать на производстве условия, соответствующие нормам охраны и безопасности труда, а также стимулировать сотрудников жильем, зарплатой. При таком раскладе на предприятия с большей охотой пойдут коренные жители.

В целом, если проанализировать общий тон обсуждений, то, по мнению читателей, никакого реального эффекта принятые запреты не принесут. Для того, чтобы он был нужно расширять сферы деятельности, подпадающей под запрет. Например, добавить в него работу курьерами, в общепите, а также более жестко контролировать соблюдение этих требований.

Ранее редакция сообщала о том, что МВД проверило 176 мигрантов в секретной компании Новосибирска. У 8 сотрудников не было гражданства РФ и патентов на работу.