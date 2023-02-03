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Сервис займов «Ваш инвестор» вошел в топ-10 лучших работодателей России среди финансовых компаний

  • 03/02/2023, 17:10
В рейтинге работодателей, составленном HeadHunter по итогам 2022 года, компания «Ваш инвестор» заняла 9 место в категории «Финансы, страхование, аудит» среди российских компаний среднего размера.

новости бизнесаКроме того, по версии HeadHunter, «Ваш инвестор» на 5-м месте среди новосибирских компаний среднего размера. Среди всех российских компаний среднего размера «Ваш инвестор» по итогам года занимает 151 строчку, что на 13 пунктов выше, чем годом ранее.

«Качественный продукт, сильная команда, достойные условия работы – вот секрет нашего успеха. Мы непрерывно работаем над созданием в компании комфортной среды для своих сотрудников. Делаем это на уровне формирования корпоративной культуры, выстраивания эффективных внутренних коммуникаций, создания благоприятных условий на рабочих местах и, конечно же, совершенствуемся в части дополнения нашего соцпакета различными бенефитами», – прокомментировала Татьяна Чухутина, директор по персоналу компании «Ваш инвестор».

По данным HeadHunter, рейтинг лучших работодателей составляется по методологии, включающей три критерия: опросы работников, опросы соискателей и заполнение HR-анкет. В результате каждый работодатель получает три оценки, из которых складывается общий балл и формируются итоговые места.

Всего в 2022 году в рейтинге приняли участие 1996 компаний.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Астон. Стройтрест 43»

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : финансы надежный работодатель


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