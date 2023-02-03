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Миннауки Новосибирской области решило проводить конгрессы и форумы собственными силами

  • 03/02/2023, 17:09
Автор:
организация конгрессно-выставочных мероприятий
Не привлекая федеральных подрядчиков, но сотрудничая с региональными командами.

Мы проводили «Технопром-2022» силами своего оператора ― подведомственного Фонда научно-технологического развития Новосибирской области. До этого организацией форума занимались федеральные игроки, которые забирали себе хорошее вознаграждение. На наш взгляд, «Технопром-2022» ничем не уступил предыдущим форумам, в плане организации. Мало того, на выделенные финансы нам удалось увеличить площади для проведения форума, сделать более качественные стенды, — сообщил на брифинге министр науки и инновационного развития Новосибирской области Вадим Васильев.

По его словам, благодаря достойному проведению «Технопрома» Миннауки приняло решение о том, что фонд будет единым оператором для организации конгрессно-выставочных мероприятий в регионе. То есть привлекать федеральных подрядчиков на эти работы область больше не планирует. Это решение, как уточнил Васильев, поддержал губернатор региона.

— Сейчас у нас появилось еще одно окно взаимодействия с инвесторами, малым бизнесом и инноваторами ― конгрессно-выставочная деятельность. Мы планируем самостоятельно проводить все крупные форумы Новосибирской области: транспортный, аграрный и т.д. — отметил министр. — Мы будем четко понимать экономику работы своего оператора, которая существенно отличается от аппетитов федеральных операторов. К примеру, услуги «Росконгресса» нам в области не потянуть ни одним форумом. Сейчас принято решение наращивать компетенции регионального фонда.

Сергей Санников, исполнительный директор Фонда научно-технологического развития Новосибирской области, говоря об экономической эффективности новой модели работы регионального оператора в лице Фонда научно-технологического развития Новосибирской области, напомнил, что форумы 2021 и 2022 годов существенно отличались по масштабам.

— Продолжительность форума 2022 года, который мы впервые проводили в качестве оператора, возросла практически в два раза. При поддержке правительства Российской Федерации форум трансформировался в Российскую научно-технологическую неделю, а общее количество мероприятий увеличилось со 100 до 200, что сопоставимо с масштабом крупнейших федеральных мероприятий, — комментирует Санников. — При этом руководством региона была сделана ставка на привлечение финансовой поддержки со стороны федеральных партнеров. Работа регионального оператора в данном отношении институционально интегрирована в систему органов региональной власти, что позволяет наиболее эффективно выстраивать отношения с федеральным центром и ключевыми институтами развития.

Собеседник редакции также напомнил, что партнерами форума в прошлом году выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, «Объединенная двигателестроительная корпорация», «Норильский никель», «Платформа НТИ», «Сколково» и многие другие организации. Объем средств, привлеченных на проведение мероприятий форума из федерального бюджета, а также со стороны индустриальных партнеров, в 2022 году составил более 20 млн рублей при финансировании из регионального бюджета в размере 77 млн.

— Ранее федеральные средства операторами форума не привлекались, что уже показывает эффективность подготовки «Технопрома» в прошлом году с точки зрения оптимизации соотношения региональных и внешних источников финансирования около 25%, — говорит Сергей Санников.

Еще одним важным преимуществом новой модели работы регионального оператора форума в лице Фонда научно-технологического развития Новосибирской области, по мнению Санникова, является то, что фонд привлекает к работе региональных подрядчиков и команды исполнителей.

— Это не только способствует занятности местных специалистов, но и приводит к росту региональной налогооблагаемой базы, а также накоплению в регионе профильных компетенций, значительно повышая конкурентоспособность новосибирских исполнителей на федеральном уровне, — резюмирует Санников.

В 2023 году в Новосибирске пройдет юбилейный X Международный форум «Технопром». Как уточняется в группе форума «ВКонтакте», в этом году фокус будет сделан на регионах, поэтому «задача каждого из участников — определить свою отраслевую и научную компетенции, правильно себя позиционировать, чтобы понять, на каком стыке осуществить необходимый технологический прорыв». Второй контур — это международная повестка «Кооперация-перезагрузка».

 

Ранее редакция сообщала о том, что на территории «Смарт Сити» предлагают обкатать канатный транспорт. 

Фото из группы форума «Технопром» «ВКонтакте»

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Рубрики : Власть Бизнес Технологии Город

Регионы: Новосибирск

Теги : форум Технопром организация конгрессно-выставочных мероприятий


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