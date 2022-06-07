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Строительного чиновника ограничили в действиях

  • 07/06/2022, 16:00
Автор:
новости Новосибирска
Накануне в региональном правительстве опровергали информацию о его задержании.

На руководителя Управления капитального строительства Новосибирской области Юрия Бутримова наложены ограничения по ряду действий в качестве меры пресечения. Об этом сообщила пресс-служба суда Центрального района Новосибирска. По информации суда, чиновник обвиняется в нарушении ч.1 ст. 286 превышение служебных полномочий. По той же статье в прошлом году был арестован его предшественник в должности Владимир Мурзин.

новости Новосибирска

Появилась информация о задержании строительного чиновника

Примечательно, что накануне после появления в СМИ информации о привлечении Бутримова к ответственности, в телеграмм-канале правительства Новосибирской области появилось заявление, что она не соответствует действительности.

Директор учреждения Юрий Бутримов в установленном порядке был вызван на допрос в Следственный комитет в рамках проводимого расследования, сообщалось в телеграмм-канале. Он находится на рабочем месте и в полном объеме исполняет свои обязанности.

Неделей ранее похожая история произошла с начальником отдела строительного контроля Управления дорожного строительства мэрии Новосибирска Владислава Кондратьева и начальника лаборатории контроля Управления дорожного строительства мэрии Новосибирска Василия Лаврентьева. После появления в СМИ информации о следственных действиях, Кондратьев её опроверг, заявив, что был вызван в следственные органы для дачи свидетельских показаний. Днём позже в ходе ежедневной пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть прямого ответа на вопрос о фактах привлечения к ответственности подчинённых не дал.

Мы перестроили работу, усилили контроль за проведением ремонтных дорожных работ в городе, которые проводятся подрядными организациями. Предусмотрен не только контроль департамента за работами, но и независимый контроль, заявил мэр. Важно, чтобы не было заинтересованности. Мы делаем на это упор и будем продолжать работу. Думаю, что это даст положительные результат и окажет влияние на качество проведения работ и их законности.

По информации суда Центрального района, решение об избрании Юрию Бутримову меры пресечения ещё не вступило в законную силу.

 

Ранее редакция сообщала, что экс-заместителя прокурора Новосибирской области объявили в федеральный розыск. 

Фото pixabay — NomeVisualizzato

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : чиновник суд строительство


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