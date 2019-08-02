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Сеть «Дядя Дёнер» наградили дважды

  • 02/08/2019, 15:32
На всероссийском конкурсе жюри впечатлило передвижное кафе.

"Дядя Дёнер" дважды наградилиНа всероссийском этапе конкурса «Торговля России 2019» компания победила в номинации «Лучший мобильный торговый объект», а на городском – стала лучшей организацией общественного питания Новосибирска в группе «Предприятия мелкорозничной сети», сообщили в пресс-службе компании.

С победой в первом конкурсе компанию поздравил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. Награждение состоялось в июле в рамках новосибирской Недели торговли в июле. Диплом победителя получил лично директор ООО «Дядя Дёнер» Антон Лыков, рассказав, что их передвижное кафе, впечатлившее жюри конкурса, работает на многих массовых мероприятиях – от Дня города до авиашоу в Мочище.

Павильон на колесах предлагает стандартное для сети меню – дёнер, гирос, кесадию, хот-дог, холодные и горячие напитки, и пользуется популярностью за возможность быстро перекусить за разумные деньги.

В двух других номинациях конкурса «Торговля России» победили тоже местные предприятия – кафе PRIMETIME, магазин русской кухни «Добрянка» и булочная в р. п. Линево. Сам Новосибирск вошел в тройку лучших торговых городов страны.

По словам министра Андрея Гончарова, торговая отрасль остается лидером по обеспечению занятости населения Новосибирской области: в ней работает более 264 тысяч человек, которые ежедневно обслуживают около 2,8 млн жителей и гостей региона. Наша область – первая в СФО по объемам оптовой торговли и общественного питания.

Награждение городского этапа конкурса состоялось в преддверии дня работника торговли при участии мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Как и в прошлом году, «Дядя Дёнер» получил почетную грамоту мэрии и статуэтку «Ника» за лучшее предприятие потребительского рынка.

Фото: пресс-служба компании

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