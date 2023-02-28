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Сеты от ресторана «Фарфор»: предложение для большой компании

  • 28/02/2023, 19:30
Роллы – одно из самых любимых в мире блюд. Изначально его готовили и подавали в Японии, постепенно оно распространилось по всему миру. Сейчас такими красочными небольшими рулетиками уже сложно удивить.

Несмотря на маленький размер, они питательные, содержат море витаминов и микроэлементов. Их часто заказывают как угощение для компании.

Если соберется много человек, одной порции из 8 кусочков недостаточно, чтобы все наелись. Суши – угощение не только для двоих, его заказывают на праздники и массовые мероприятия, например, корпоративы. Но для таких поводов не нужно выбирать несколько маленьких наборов. Есть более выгодный и экономный вариант – сеты, то есть, комплекты.

Почему стоит выбрать

Большой набор позволит накормить всех присутствующих. Никто не останется голодным, ведь кусочков всегда достаточно. Композиция смотрится привлекательно, потому станет украшением стола. Заказать суши сет, как правило, предпочитают в качестве угощения на мероприятие. Это отличное решение на день рождения, корпоратив, любой другой праздник. Его можно подать в качестве основной или дополнительной закуски.

Сеты формируют по определенному принципу. Все роллы, которые присутствуют в наборе, объединены одним общим признаком. Например, они бывают только запеченными или исключительно без сырых продуктов. Такое предложение выгодно и благодаря сниженной стоимости. При покупке сета всегда получается хорошо сэкономить, особенно если разделить цену на всех.

Какие лучше заказать

Наборы отличаются по компоновке и количеству кусочков. Ресторан доставки готовой еды «Фарфор» предлагает разнообразные варианты, чтобы каждый мог выбрать подходящий по своим предпочтениям. Среди самых популярных сетов в каталоге следующие:

  • Ходовой. Включает позиции Фокус, Фламинго, Цезарь и Темпурный Цезарь;
  • Гурман. Состоит из Калифорнии с лососем и классической, Хоккайдо, Фокус, Хруст, Запеченный рассвет;
  • Якудза. В составе – Филадельфия Лайт, Эби-крим, Калифорния с тунцом, Наоми, Кенгамине, Бонито, ролла с тунцом.

Можно выбрать также миксы из горячих и холодных суши, с сырыми ингредиентами или без них, острые. В каталоге продумана сортировка также по количеству человек. Есть ка сравнительно небольшие, так и огромные комплекты.

Фото предоставлены рекламодателем

Реклама. Рекламодатель: ООО Ресторан «Фарфор»

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