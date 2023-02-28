Что происходит на рынке коммерческой недвижимости Красноярска и Новосибирска?

Новосибирск. Цены на объекты сломали тренд

По данным компаний «Отелит» и RID Analytics, в январе 2023 года цены предложения по продаже торговой недвижимости Новосибирска снизились на 4,1%.

— Столь значительного снижения рынок не видел с 2014 года, и торговые объекты выглядели хуже других сегментов коммерческой недвижимости — офисного и производственно-складского, — говорится в аналитической записке, полученной редакцией. — Снижение произошло как за счет того, что продавцы постепенно корректируют цену предложения по своим объектам, но и по причине того, что изменилась структура предложения — выросло число помещений, расположенных в районах, удаленных от центра.

Самые высокие цены предложения по продаже — традиционно, в Центральном и Железнодорожном районах, порядка 118 тыс. рублей за квадратный метр.

Январь 2023 года стал месяцем смены тренда: в прошлом году цены на торговые помещения неуклонно росли, за год прибавив около 15%.

— Пока не ясно, станет ли это долгосрочной тенденцией к снижению, но вероятность этого сценария растет, так как новосибирские риэлторы отмечают нестабильность спроса в сегменте коммерческой недвижимости, — рассуждают аналитики компаний.

Что касается арендных ставок по свободным помещениям, то в отличие от цен продажи, они пока не только «держатся», но даже немного растут — за январь они прибавили 1,1%, и вплотную приближаются к 1 тыс. рублей за квадратный метр. Однако, общий рост не помешал коррекции в отдельных сегментах — так, помещения большой площади (более 600 кв. м) снизились в цене на 9,1%. Также снизилась ставка по объектам, расположенным в подвальных и цокольных этажах — на 0,7%.

Средняя арендная ставка по торговым объектам, расположенным на территории Новосибирской области (за границей города Новосибирска и пригорода) оценивается собственниками примерно в два раза ниже, чем в Новосибирске. Во втором полугодии прошлого года она выросла, но незначительно — всего на 0,6%.

Красноярск. Аренда дала плюс в 10%

Для сравнения, арендные ставки по торговой недвижимости Красноярска в 2022 году выросли на 10%. В основном, удорожание ставок по помещениям, предложенным к аренде пришлось на начало года — за 4-й квартал прирост составил всего 0,8%.

Сегмент торговых помещений обогнал своих «коллег» по коммерческой недвижимости —производственно-складские объекты прибавили за год 9% к цене аренды, а офисные объекты — 8%.

— Хотя некоторые торговые центры испытали отток арендаторов, в городах Сибири в прошлом году активно открывались магазины в густонаселенных окраинах, а также пункты выдачи товаров от интернет-магазинов, — отметил директор компании «Отелит» Евгений Бурденюк.

Руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева добавляет, что в большей степени выросли арендные ставки по помещениям большой площади — от 600 кв. м.

— Небольшие же объекты, до 100 кв. м, наоборот, немного подешевели, — поясняет она.

156115 Цены предложения по продаже торговой недвижимости в 4 квартале ушедшего года перевалили отметку в 71 тысячу рублей за квадратный метр. Самым дорогим, традиционно, остается Центральный район, где средняя цена приближается к круглой цифре в 100 тысяч.

— Впрочем, «возьмет» ли она этот рубеж или нет — будет зависеть от ситуации в экономике и уровня платежеспособного спроса. Также в цифре в 100 тысяч приближается и средняя цена по небольшим торговым помещениям, расположенным на всей территории города, — говорит Ермолаева.

Средняя цена предложения по продаже торговых объектов, расположенных на территории Красноярского края (за границей города Красноярска и пригорода) более чем в два раза ниже, чем в Красноярске. Во втором полугодии прошлого года она выросла почти на 4%.

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