Регионы Сибири получат более 3 млрд рублей на развитие беспилотников

В 2024 году из федерального бюджета субъектам Федерации Сибирского федерального округа планируется выделить около 3,3 миллиардов рублей на развитие и стимулирование спроса на отечественные беспилотные аппараты. Более 80% этой суммы выделено Томской области как пилотному региону, об этом сообщил Сибирский окружной информационный центр.

Наиболее капиталоемким мероприятием национального проекта является создание региональных научно-производственных центров в области развития технологий беспилотных авиационных систем. Активная работа по их формированию идет в Новосибирской и Иркутской областях. В Томской области такой центр планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года, уточнили в полпредстве.

— Необходимо своевременно оснастить научно-производственные центры оборудованием, организовать работу резидентов, обеспечить условия для испытаний и выпуска востребованной продукции, — отметил полпред Анатолий Серышев в ходе совещания.

Кроме того, он подчеркнул, что создаваемая инфраструктура должна работать не только на решение задач регионов-создателей, но и на удовлетворение потребностей других территорий. По словам полпреда, регионы также должны при необходимости установить на своей территории специальные правовые режимы, которые позволят бизнесу сократить время и затраты на разработку, апробацию и внедрение беспилотников.

На данный момент в Сибири действуют 40 учебных центров, осуществляющих лицензированное обучение работе с беспилотными системами. В целом в регионах Сибири в рамках нацпроекта во второй половине 2024 года запланировано приобретение 168 единиц БПЛА для нужд лесного хозяйства.

Ранее редакция рассказывала о том, что беспилотники в Новосибирске заменяют дворников.