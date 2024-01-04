Световые столбы в небе впечатлили жителей Новосибирска

Жители Новосибирска сфотографировали необычное явление, похожее на Северное сияние, утром 4 января. Световые столбы располосовали небо над городом. Своими снимками новосибирцы поделились в социальных сетях. Подписчики АСТ-54 под постом в Телеграм-канале дали объяснение «небесному чуду» .

— Чем сильнее мороз, тем сильнее такое явление, его можно наблюдать с высоты над городом вечером. А происходит следующее: влажность содержащаяся в воздухе при морозе кристаллизуется и кристаллики воды соответственно начинают падать вниз на землю, они могут быть настолько мелкие что незаметны глазу, но свет попадая в них создаёт оптическое свечение, а так как их очень много получается столб света, а утром обязательно будет так называемый иней, — прокомментировал один из пользователей.

Другой комментатор отметил, что это атмосферное оптическое явление, свечение, возникает вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Нашлись и те, кто высказал опасение из-за возникших в небе «столбов».

— Были у нас всегда морозы, и магнитные бури. Каждый год. А вот такая штука начала появляться только недавно, — поделился мнением сибиряк.

— Инопланетяне за Катей Лель приехали, — пошутил один из подписчиков.