Эксперты прогнозируют рост спроса на сибирские курорты и санатории

— Кто-то думает, что пандемия коронавируса (а вместе с ней и принимаемые карантинные меры) закончится в мае, кто-то — в июне. Послушайте вирусологов. Они говорят, что мир выйдет из этого кризиса, когда переболеют 50-60% населения. Сколько это займет времени — непонятно. На наш взгляд, туротрасль будет в рецессии год, а то и несколько лет. Ситуация зависит от решений, которые будут приниматься не только в России, но и в других странах мира. После этого можно будет сказать о потерях турбизнеса и уходе с рынка игроков. Пока потери бизнеса незначительны, — констатировал на пресс-конференции в ТАСС председатель Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрий Микитченко.
По его оценкам, как минимум, в апреле отрасль еще попытается остаться на плаву самостоятельно. Сейчас компании отказываются от аренды, сокращают расходы, оптимизируются, чтобы сохранить бизнес-структуру, клиентскую базу, и массовых увольнений не будет — работодатели пытаются содержать сотрудников за счет накопленных ресурсов, так как не хотят терять квалифицированный персонал. Тем более что со стороны государства была обещана поддержка через Ростуризм в размере 3,5 млрд рублей.
Представители отрасли затрудняются оценить, сколько новосибирцев в итоге не смогли воспользоваться турпутевками весной 2020 года, и назвать сумму оплаченных ими авансов, отмечая, что существенная часть сделок — около 80% — проводилась напрямую через федеральных туроператоров, поэтому в Новосибирске эта статистика не учитывается. Всего по России, по данным Ростуризма, клиенты авансировали в отдых в весенне-летний период 2020 года около 20 млрд рублей.
Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фомина отмечает, что туркомпании сейчас по-прежнему находятся на вынужденных «каникулах», и работа с туристами начнется не раньше середины мая.
— К нам поступает много обращений от пострадавших туристов о возврате средств за оплаченные путевки. Сейчас клиентам предлагается три варианта. Первый — это перенос отдыха на другой срок. Компании прорабатывают с отелями варианты размещения туристов на тех же курортах в другие даты, обсуждается возможность переноса поездки в российские санатории и курорты. Второе — депонирование средств, оплаченных за путевку, на счете в рублях. Третье — обращение в суд для возврата средств, — перечисляет Фомина.
Эксперты НАТО уверены, что раньше осени ожидать восстановления международного туризма не стоит. С одной стороны, во многих странах закрыты отели на прием гостей. В ОАЭ, к примеру, уже четко заявили, что раньше сентября они не откроются. С другой стороны, семьи с детьми, которые составляли основной поток клиентов выездного туризма, будут внимательно изучать ситуацию и, скорее всего, в этом году предпочтут остаться дома, чтобы в нештатной ситуации рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь. В зарубежных странах лечение от коронавируса обходится очень дорого (в США до 70 тысяч долларов) и не входит в медицинскую страховку.
Директор по продажам ООО «Красная озерка» (в портфеле компании санаторий «Доволенский», санаторий «Краснозерский» и детский оздоровительный лагерь «Земляничная поляна») Надежда Шевцова рассказала корреспонденту InfoPro54, что все объекты компании готовы принять отдыхающих с 1 июня. В этом году общая мощность санаториев увеличена на 10% и составила 650 койко-мест.
— Мы начали бронировать места с января 2020 года. Цены на отдых летом с полным курсом лечения на 14 дней составляют от 29500 рублей на одного человека и выше. Поднимать их мы не планируем, — говорит Шевцова. — Да, с одной стороны, мы рассчитываем, что из-за закрытия границ спрос на отдых в местных курортах и санаториях вырастет, в то же время мы понимаем, что из-за экономической ситуации вряд ли сильно улучшится платежеспособность людей.
При этом собеседник Infopro54 подчеркнула, что и без кризиса большинство санаториев Новосибирской области и Алтая не жаловались на дефицит отдыхающих. Качественные объекты размещения всегда были заполнены.
— По нашим оценкам, закрытие границ повлияет на спрос в осенний период. Мы ожидаем больше гостей, желающих у нас отдохнуть, чем в предыдущие годы, — констатировала Шевцова.
По экспертным данным, на сегодняшний день в Новосибирской области работают около 400 турагентств, 40 туроператоров, 10 представительств федеральных компаний. Средняя зарплата в отрасли —25 тысяч рублей.
Фото с сайта Туристический портал Новосибирской области
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