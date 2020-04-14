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Эксперты прогнозируют рост спроса на сибирские курорты и санатории

Россияне предпочтут переждать пандемию на Родине, и все отечественные объекты размещения туристов летом 2020 года будут заполнены.
  • 14/04/2020, 15:56
Автор: Юлия Данилова
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Кризис позволит российским и сибирским курортам заявить о себе, привлечь достаточно большой объем гостей-соотечественников, а в перспективе и инвесторов.

— Кто-то думает, что пандемия коронавируса (а вместе с ней и принимаемые карантинные меры) закончится в мае, кто-то — в июне. Послушайте вирусологов. Они говорят, что мир выйдет из этого кризиса, когда переболеют 50-60% населения. Сколько это займет времени — непонятно. На наш взгляд, туротрасль будет в рецессии год, а то и несколько лет. Ситуация зависит от решений, которые будут приниматься не только в России, но и в других странах мира. После этого можно будет сказать о потерях турбизнеса и уходе с рынка игроков. Пока потери бизнеса незначительны, — констатировал на пресс-конференции в ТАСС председатель Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрий Микитченко.

По его оценкам, как минимум, в апреле отрасль еще попытается остаться на плаву самостоятельно. Сейчас компании отказываются от аренды, сокращают расходы, оптимизируются, чтобы сохранить бизнес-структуру, клиентскую базу, и массовых увольнений не будет — работодатели пытаются содержать сотрудников за счет накопленных ресурсов, так как не хотят терять квалифицированный персонал. Тем более что со стороны государства была обещана поддержка через Ростуризм в размере 3,5 млрд рублей.

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— Пока эти деньги в Ростуризм не поступили. Если они не придут до середины мая, то тогда начнутся увольнения, плюс люди будут уходить сами, — уверен Микитченко. — Сейчас рынок труда из-за ухода с него мигрантов сильно просел, поэтому работу найти не очень сложно.

Представители отрасли затрудняются оценить, сколько новосибирцев в итоге не смогли воспользоваться турпутевками весной 2020 года, и назвать сумму оплаченных ими авансов, отмечая, что существенная часть сделок — около 80% — проводилась напрямую через федеральных туроператоров, поэтому в Новосибирске эта статистика не учитывается. Всего по России, по данным Ростуризма, клиенты авансировали в отдых в весенне-летний период 2020 года около 20 млрд рублей.

Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фомина отмечает, что туркомпании сейчас по-прежнему находятся на вынужденных «каникулах», и работа с туристами начнется не раньше середины мая.

— К нам поступает много обращений от пострадавших туристов о возврате средств за оплаченные путевки. Сейчас клиентам предлагается три варианта. Первый — это перенос отдыха на другой срок. Компании прорабатывают с отелями варианты размещения туристов на тех же курортах в другие даты, обсуждается возможность переноса поездки в российские санатории и курорты. Второе — депонирование средств, оплаченных за путевку, на счете в рублях. Третье — обращение в суд для возврата средств, — перечисляет Фомина.

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Впрочем, эксперты предупреждают, что суды, скорее всего, займут сторону компаний туротрасли, которые оказались в форс-мажорной ситуации, а средства клиенты получат очень нескоро. Туроператоры уже перечислили их в оплату брони за чартерные рейсы, отели, прочие услуги, а эти контрагенты сейчас тоже находятся на карантине, не работают, когда они выйдут — не ясно. Что касается российских курортов, то пока сложно говорить о спросе и ценах на отдых, так как они также находятся на карантине, еще не понимают дальнейшего развития ситуации и не открывают бронирование, то же самое с чартерными и регулярными рейсами. Отметим, что в прошлом году цены на отдых в новосибирских санаториях варьировались с 2,5 до 4,5 тысяч рублей за сутки, из них стоимость чистого проживания без лечения составляла от 800 рублей в сутки за койко-место. Если говорить о переносе отдыха на другой срок, то для получения этой путевки туристу придется доплачивать по новому валютному курсу. Туроператоры такие риски на себя не возьмут.

Эксперты НАТО уверены, что раньше осени ожидать восстановления международного туризма не стоит. С одной стороны, во многих странах закрыты отели на прием гостей. В ОАЭ, к примеру, уже четко заявили, что раньше сентября они не откроются. С другой стороны, семьи с детьми, которые составляли основной поток клиентов выездного туризма, будут внимательно изучать ситуацию и, скорее всего, в этом году предпочтут остаться дома, чтобы в нештатной ситуации рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь. В зарубежных странах лечение от коронавируса обходится очень дорого (в США до 70 тысяч долларов) и не входит в медицинскую страховку.

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— При этом мы не исключаем, что кризис позволит российским и сибирским курортам заявить о себе, привлечь достаточно большой объем гостей-соотечественников, а в перспективе и инвесторов. На мой взгляд, в этом и следующем годах мы услышим о старте крупных проектов в сфере туризма в регионах Сибири: Новосибирской области, Алтайском и Красноярском краях, Республике Алтай, — прогнозирует Микитченко. — Главы регионов должны сконцентрироваться, чтобы показать привлекательность своих территорий для развития санаторно-курортной инфраструктуры и привлечь инвесторов, ранее вкладывавших средства в зарубежные активы. Если все сделать грамотно, то через 2-3 года мы получим инфраструктуру, которая по качеству сможет конкурировать с зарубежными курортами.

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Он не исключил, что при появлении спроса на российские курорты большинство участников регионального туррынка, который состоит из компаний МСП, быстро переориентируется для работы на новом сегменте. Но о более глубоком изменении структуры рынка можно будет говорить только после завершения кризиса. По оценкам Микитченко, в мае 2020 года вряд ли стоит ожидать большого роста спроса на отдых, так как до сих пор непонятна ситуация с садиками, школами, экзаменами. А вот с июня все средства размещения Новосибирской области и прилегающих регионов, с большой долей вероятности, будут заполнены. Но многое зависит и от спроса, по данным Минтруда РФ, в марте доходы населения упали в среднем на 18%, и больше всего это падение ощутила на себе сфера услуг, в том числе туркомпании.

Директор по продажам ООО «Красная озерка» (в портфеле компании санаторий «Доволенский», санаторий «Краснозерский» и детский оздоровительный лагерь «Земляничная поляна») Надежда Шевцова рассказала корреспонденту InfoPro54, что все объекты компании готовы принять отдыхающих с 1 июня. В этом году общая мощность санаториев увеличена на 10% и составила 650 койко-мест.

— Мы начали бронировать места с января 2020 года. Цены на отдых летом с полным курсом лечения на 14 дней составляют от 29500 рублей на одного человека и выше. Поднимать их мы не планируем, — говорит Шевцова. — Да, с одной стороны, мы рассчитываем, что из-за закрытия границ спрос на отдых в местных курортах и санаториях вырастет, в то же время мы понимаем, что из-за экономической ситуации вряд ли сильно улучшится платежеспособность людей.

При этом собеседник Infopro54 подчеркнула, что и без кризиса большинство санаториев Новосибирской области и Алтая не жаловались на дефицит отдыхающих. Качественные объекты размещения всегда были заполнены.

— По нашим оценкам, закрытие границ повлияет на спрос в осенний период. Мы ожидаем больше гостей, желающих у нас отдохнуть, чем в предыдущие годы, — констатировала Шевцова.

По экспертным данным, на сегодняшний день в Новосибирской области работают около 400 турагентств, 40 туроператоров, 10 представительств федеральных компаний. Средняя зарплата в отрасли —25 тысяч рублей.

Фото с сайта Туристический портал Новосибирской области 

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