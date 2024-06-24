Кандидаты на довыборы в горсовет Новосибирска и Заксобрание пошли в избирком

Совет реготделения партии «Справедливая Россия – За правду» сообщил, что в довыборах по одномандатному избирательному округу №3 в региональный парламент будет участвовать Николай Завалишин. Он возглавляет фракцию СРЗП в Совете депутатов Мошковского района и районную ячейку справедливороссов, а также входит состав Совета регионального отделения СРЗП в Новосибирской области. Завалишин курирует развитие в районах области проектов «Домашний мастер» (бесплатная помощь в быту семьям участников СВО, инвалидам, пенсионерам и матерям-одиночкам) и «Школа активного долголетия» (организация обучения и активного отдыха для пенсионеров).

В мае в Новосибирске подвели итоги предварительного голосования, по результатам которого «Единая Россия» поддержит кандидатов на довыборах в горсовет Новосибирска и региональный парламент. Победителем предварительного голосования по отбору кандидата на довыборы депутата Законодательного Собрания Новосибирской области по одномандатному избирательному округу №3 стал Сергей Смирнов, набравший 4661 голос. Он родился в 1981 году в городе Куйбышеве Новосибирской области. Окончил «Новосибирский государственный аграрный университет», работает заместителем гендиректора ООО «Каинсктранс». Кроме того, является председателем Совета отцов Куйбышевского района.

Напомним, место депутата округа №3 стало вакантным в октябре 2023 года, после ареста экс-сенатора Владимира Лаптева. Он обвинялся в мошенничестве и взяточничестве. В ноябре суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 11,9 млн рублей.

Лидером предварительного голосования ЕР среди претендентов на выдвижение в горсовет Новосибирска по одномандатному избирательному округу №45 в Советском районе (ранее здесь работала Наталья Пинус) стал Дмитрий Селезнев. Он родился в 1972 году в Новосибирске. Имеет среднее общее образование. В настоящее время является предпринимателем и секретарем отделения ЕР в Советском районе Новосибирска.

— Посетил ТИК, где ознакомился с требованиями к кандидатам в депутаты. Это важно — законодательство часто совершенствуется, и надо знать о новациях. В ходе визита выяснил, что в ТИК уже побывали несколько самовыдвиженцев, некоторые из них начнут сбор подписей, — сообщил Байжанов на личной странице «ВКонтакте» на минувшей неделе.

На минувшей неделе документы в избирательную комиссию для участия в выборах в горсовет по округу №45 подал блогер, журналист и гражданский активист Андрей Сивенок. Ранее о планах принять участие в кампании заявлял журналист Ерлан Байжанов.

Дополнительные выборы в горсовет Новосибирска и региональный парламент пройдут 6-8 сентября. В Новосибирске в выборах сможет принять участие 23741 избиратель, в выборах в региональный парламент — 49205 избирателей.

Как сообщает облизбирком, в единый день голосования в Баганском районе также пройдут 3 кампании по дополнительным муниципальным выборам:

депутата районного Совета депутатов (одномандатный округ №2);

депутатов Совета депутатов Ивановского сельсовета (многомандатный округ);

депутатов Совета депутатов Кузнецовского сельсовета (многомандатный округ).

Замещению подлежат 5 депутатских мандатов, пояснили в облизбиркоме.

Ранее редакция сообщала: есть риск, что в ноябре 2024 года мандатов лишатся еще два депутата горсовета.