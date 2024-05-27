Первые подберезовики нашли около санатория под Новосибирском

В районе санатория «Сибиряк» около Бердска были найдены первые подберёзовики.

Фотографии грибов опубликованы в ВК-группе «Грибы и грибные места Новосибирской области».

Автор публикации рассказала, что подберёзовики росли среди камней на территории санатория. Сейчас грибов там очень мало, гораздо меньше, чем сморчков.

Обычно подберёзовики появляются в конце мая и растут до начала октября. Но самый лучший месяц для их сбора — август.

Ранее редакция сообщала о том, что редкий гриб обнаружили под Новосибирском.