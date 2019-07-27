Сформирован состав жюри журналистского конкурса Сибирь.ПРО

Сформирован состав жюри главного журналистского соревнования Сибири – XIV Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», сообщили в оргкомитете конкурса.

Отмечается, что в этом году в судейский состав вновь вошли эксперты, которые принимают участие в работе «Сибирь.ПРО» на протяжении многих лет. Это депутаты Государственной Думы Российской Федерации Татьяна Алексеева и трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин, член Общественной палаты Российской Федерации Валерий Васильев, председатель правления Новосибирской региональной общественной организации Общества «Знание» России Галина Гриднева, директор Сибирского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Сергей Сверчков, а также председатель кемеровской региональной Общественной палаты Ирина Рондик. Впервые представят экспертную группу – член Совета Общественной палаты Омской области Александр Малькевич и член Общественной палаты Российской Федерации Светлана Уралова.

В оргкомитете рассказали, что продолжат работу и примут участие в оценке конкурсных материалов партнеры проекта: вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин, президент АО ХК «Сибирский Деловой Союз» Михаил Федяев, генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин, директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Колмаков, заместитель генерального директора – директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» Пётр Пинтусов и руководитель управления по связям с общественностью ООО «УК «Сибантрацит» Елена Лещинская. Впервые свое мнение о работах сибирских журналистов выскажут директор Департамента общественных связей ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Кирпичников и генеральный директор Группы компаний «ЭЛСИ» Николай Агаркин.

Среди членов жюри также многолетние партнёры проекта – генеральный директор АО «Аэропорт Толмачёво» Евгений Янкилевич, директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем» Дарья Мартынкина, Григорий Филичев – начальник службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, а также председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

На протяжении многих лет поддержку проекту оказывают Сибирский региональный информационный центр «ИТАР-ТАСС» («ТАСС-Сибирь») в лице директора Динары Хисматулиной и Геннадий Гусельников – председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

В оценке конкурсных материалов примут участие следующие представители региональных СМИ: директор ГТРК «Новосибирск» Игорь Павлов, заместитель генерального директора АО «Омские Медиа» Елена Моренис, руководитель ГТРК «Кузбасс» Андрей Андреев.

Главный редактор газеты «Томское предместье» Любовь Лаврова, руководители районных печатных изданий Алтайского края «Новый путь» и «Ленинец» – Татьяна Кузьмина, и Татьяна Плотникова также будут оценивать работы конкурсантов 2019 года.

На протяжении многих лет неоценимым является сотрудничество проекта с профессионалом медиаиндустрии – журналистом, доктором философских наук, профессором кафедры теории и практики журналистики Алтайского государственного университета, лауреатом Международной Невской премии за исследования в области журналистики и массовых коммуникаций Валентиной Мансуровой.

Постоянным членом жюри «Сибирь.ПРО» с 2006 года является Алексей Севостьянов – начальник департамента информационной политики администрации Томской области.

Также среди представителей органов власти сибирских регионов – руководитель управления Министерства культуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Валентина Старокожева, начальник управления пресс-службы и информации губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, начальник главного управления по работе со средствами массовой информации администрации Кемеровской области Роман Быков, начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Дмитрий Негреев.

Компетентное жюри призвано оценить конкурсные работы, представленные в 20 номинациях. Судьи работают дистанционно – голосование проходит в личном кабинете на сайте проекта, что позволяет обеспечить независимость оценки материалов участников.

Напомним, в 2019 году в проекте «Сибирь.ПРО» представлены такие номинации, как «Энергия ПРОрыва», «Наука и образование», «Здоровье», «Свой дом», «АгроПро», «Демографическая ПРОгрессия», «Молодая Сибирь», «ПРОба пера», «Герой нашего времени», «ПРО спорт», «ПРОизведено в Сибири», «Цифровая Сибирь», «Цифровая Энергетика», «ПРОфессионалы», «ЭкоПРО», «Горный ПРОфиль», «КСО и благотворительность», «ПРО авиацию», «ПРОфессия железнодорожник», «Финансовый воПРОс».

Фото: оргкомитет конкурса «Сибирь.ПРО»