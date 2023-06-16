СГК меняет трубы на 16 участках теплосетей в Новосибирске

— В целом на всех объектах работы идут по графику, но с небольшими изменениями. Проблемные точки отмечаем в представленном графике красным цветом, зеленым — где идем с опережением, — пояснил директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов, выступая перед депутатами горсовета на заседании комиссии по городскому хозяйству.

При этом по отдельным участкам подготовка идет непросто, констатировал Лузанов. В частности, на улице Широкой подрядчик столкнулся с высоким уровнем грунтовых вод. Чтобы не откладывать ремонт из-за поднявшихся грунтовых вод, подрядчик принял решение применить специальные устройства для понижения воды — иглофильтры. В итоге работы на объекте идут с опережением графика.

— По двум участкам — Богаткова и Петухова, напротив, наблюдается небольшое отставание в подготовке работ. К сожалению, есть проблемы с получением разрешений на разрытия, с оформлением документов на ограничение дорожного движения. Но работы «на земле» по этим участкам по графику еще и не должны были начаться. По Богаткова есть надежда, что уже на этой неделе получим необходимые согласования. Подрядчик есть, готов приступить к работе, — отметил Игорь Лузанов.

Самый протяженный участок ремонтной кампании 2023 года — улица Петухова. Здесь запланирована модернизация внутриквартальной тепловой сети длиной почти 4,5 км в однотрубном исчислении.

— Трасса, которая запланирована к реконструкции, проходит вдоль 12-ти многоквартирных домов. С управляющими компаниями разрытия мы согласовали, но в профильном комитете мэрии нам говорят, что этого недостаточно, нужно получить согласование собственников всех этих домов — провести общие собрания. Большая работа, но надеюсь, что мы эту проблему решим и начнем работы вовремя, — пояснил директор филиала.

Всего в этом году СГК планирует заменить трубы на 27 участках по инвестпрограмме, стартовавшей в 2022 году после того как Новосибирск вошел в ценовую зону теплоснабжения. Еще на четырех участках пройдет капитальный ремонт. В рамках концессионного соглашения СГК также намерена провести модернизацию на 61-м центральном тепловом пункте. Она включает в себя полную реконструкцию пяти ЦТП, замену линий циркуляции на двух ЦТП протяженностью 1,5 км, программу «Безопасный трубопровод» на 32 ЦТП в разных районах города и специальную программу реконструкции 16 ЦТП «Надежный левый берег», а также реконструкцию по замене теплообменного оборудования на 17 ЦТП.

Депутаты отметили, что надо принять все меры, чтобы дальнейшие работы на теплосетях выполнялись в соответствии с графиком, а также констатировал, что мэрии и ресурсоснабжающим компаниям необходимо продумать алгоритм организации независимого контроля качества благоустроительных работ после ремонта — в дополнение к инспекционным мероприятиям со стороны городских властей.