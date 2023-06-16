Чуйский тракт планируют расширить до четырех полос на всем протяжении от Новосибирска до Монголии

К 2035 году планируется расширить федеральную трассу Р-256 до четырёх полос на всём протяжении от Новосибирска до Монголии, организовать придорожные сервисы и функцию «умная трасса». Соглашение о проведении этих работ в рамках развития туристического маршрута «Чуйский тракт» на Петербургском международном экономическом форуме -2023 подписали три губернатора по регионам которых проходит трасса: Андрей Травников, Виктор Томенко и Олег Хорохордин.

— Перед Новосибирской областью стоит задача по расширению трассы до четырёх полос до границы с Алтайским краем и завершение реализации большого проекта — Восточного обхода Новосибирска, — подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко добавил, что главы регионов договорились подготовить совместную заявку в Минэкономразвития РФ.

— Создание и продвижение такого проекта общими усилиями позволит еще больше раскрыть туристический потенциал Сибири! Чтобы получить статус национального туристского маршрута, необходимо заручиться поддержкой правительства РФ, — добавил Томенко.

— На сегодняшний день 112 километров дороги уже расширено до 4 полос, сейчас еще 6 участков в работе. Согласно нашим планам, к 2035 году работу по расширению тракта можно завершить по всей его длине. Но при этом у нас есть понимание, что мы можем двигаться и быстрее. Обязательно по возможности будем это делать, — пояснил Виктор Томенко.

Протяженность Чуйского тракта на территории Алтайского края — около 300 километров. Трафик серьезный — около 20 тысяч машин в сутки, а рядом с городами доходит и до 50 тысяч.

К благоустройству маршрута в регионах намерены привлекать туроператоров. Вдоль всего тракта будут определены места, где появятся гостиницы, кафе и рестораны — и вообще все, что нужно, для комфортного путешествия, пояснили в пресс-службе Алтайского края.

Напомним, в конце 2021 года правительство Российской Федерации утвердило критерии, по которым могут формироваться такие маршруты. Сейчас Министерство экономического развития России своим приказом определило экспертный совет, куда могут заявляться разные регионы для того, чтобы тот или иной маршрут был отнесён именно к национальным туристическим. Сегодня таких маршрутов в нашей стране уже 31.

Ранее редакция сообщала о том, что от Искитима до границы с Алтайским краем «Чуйский тракт» сделают четырёхполосным.