Потребление электроэнергии в Сибири увеличилось на 2,6 %

Причина — большое количество рабочих дней по сравнению с июлем 2020 года, а также рост потребления тяговой нагрузки ОАО «РЖД» на 6,3 %, сообщили в Новосибирском РДУ.

Отмечается, что в июле текущего года электростанции ОЭС Сибири выработали 15 918,9 млн кВт•ч, что на 4,5% больше, чем в июле 2020 года. Выработка электроэнергии электростанциями Новосибирской области в то же время составила 717,2 млн кВт•ч, что на 11,2 % меньше, чем в июле 2020 года.

При этом выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий Сибири за седьмой месяц 2021 года составила 4 052,0 млн кВт•ч (на 18,2 % меньше, чем за июль 2020 года). Тепловые электростанции (ТЭС) Новосибирской области выработали 429,6 млн кВт•ч электроэнергии, что на 18,8% меньше объема выработки в июле 2020 года. Выработка Новосибирской ГЭС в июле 2021 года составила 287,7 млн кВт•ч, что на 3,2 % больше аналогичного показателя 2020 года.

— Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в июле 2021 года несли ГЭС, выработка которых составила 11 825,6 млн кВт•ч, что на 15,4 % больше, чем в июле 2020 года. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий за седьмой месяц 2021 года составила 4 052,0 млн кВт•ч (на 18,2 % меньше, чем за июль 2020 года), выработка СЭС составила 41,3 млн кВт•ч, (на 29,7 % больше, чем за июль 2020 года), — рассказали в компании.

Выработка электроэнергии за семь месяцев 2021 года по энергосистеме Новосибирской области оставила 7 578,9 млн кВт•ч, что на 5,4 % больше аналогичного показателя прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года прирост выработки электроэнергии составил 5,9 %.

Потребность в электроэнергии на территории энергосистемы региона покрывалась, в том числе, за счет перетока из смежных энергосистем. В июле 2021 года величина перетока в энергосистему Новосибирской области составила 414,9 млн кВт•ч, всего с начала года – 2 230,1 млн кВт•ч.