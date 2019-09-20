СГК отчиталась о подготовке к зиме регионах Сибири

Заместитель генерального директора — технический директор Сибирской генерирующей компании (СГК) Олег Петров доложил полномочному представителю президента РФ в СФО Сергею Меняйло о готовности к зиме предприятий СГК в шести регионах Сибири, сообщили в пресс-службе СГК.

— Все объекты к зиме готовы. В четырех городах присутствия Сибирской генерирующей компании — на территории Красноярского края и Хакасии — отопление уже подается в социальные учреждения и жилой фонд, — доложил Олег Петров на совещании по вопросам готовности регионов Сибирского федерального округа к работе в осенне-зимний период. В других тринадцати городах главы муниципалитетов могут дать старт до конца следующей недели.

По данным технического директора СГК, к 17 сентября на двадцати семи тепловых станциях отремонтированы 224 единицы основного оборудования – это котлы и турбины — из трехсот четырнадцати запланированных, что соответствует годовому плану. Запасы топлива на всех тепловых станциях вдвое выше нормы.

В 2019 году СГК в городах присутствия провела ремонт и реконструкцию тепловых сетей суммарной протяженностью более 114 км, вложив около 3 млрд рублей. Около 38 км сетей прошли капитальный ремонт, еще на 25 км коммуникаций СГК провела техперевооружение и реконструкцию, остальное – текущие ремонтные работы по итогам испытаний.

— В этом году мы начали выполнение, надеемся, многолетней программы обновления тепловых сетей в Новосибирске, — отметил Олег Петров по итогам совещания. — В ряде городов, таких как Кемерово, Красноярск и Абакан мы видим снижение повреждаемости и нештатных отключений во время осенне-зимнего периода. Но в тех городах, где компания работает недавно — Новосибирске, а также Черногорске и Рубцовске — ситуация остается сложной. Поэтому мы увеличиваем наш ремонтный потенциал на случай аварийных ситуаций. В среднем аварийный запас на предстоящий отопительный сезон вырос на 15%.

Напомним, в Новосибирске этим летом теплоэнергетики проверили на плотность и прочность около 2,4 тысяч км теплосетей. Помимо устранения дефектов, выявленных во время испытаний теплосетей, СГК провела капитальный ремонт на 12 участках теплотрасс, в результате которого завершается замена 5 км магистральных сетей. Общие вложения составили 721 млн рублей.

По оценке начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрия Перязева, такая работа проводится в городе впервые за 4 года. По данным директора Новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, для улучшения состояния теплосетей города необходимо их обновление еще на протяжении 4–5 лет в объеме не меньшем, чем в 2019 году.

Фото предоставлено пресс-службой СГК