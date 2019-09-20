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Телемедицина и автоматизация производства

«Ростелеком» презентовал на форуме «Технопром» сразу несколько инновационных разработок.
  • 20/09/2019, 12:00
Автор: Юлия Данилова
Телемедицина и автоматизация производства
Компания планирует выводить на рынок предложения в сфере телемедицины и цифрового управления производством.

— Наша разработка — централизованный архив медицинских изображений. На сегодняшний день в Новосибирской области мы подключили к нему 30 различных аппаратов: томографы, рентгены, эндоскопы и т.д. До конца года подключим еще около 50, — рассказал InfoPro54 в кулуарах форума «Технопром» вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. — Вся диагностическая аппаратура, подключенная в систему, может работать в режиме реального времени с высоким разрешением.

По его словам, такая централизация диагностической информации позволяет создавать удаленные рабочие места для телемедицины, то есть консультации любых экспертов и специалистов самой высокой квалификации становятся доступны жителям районной больницы. Стоимость одной точки для телемедицины зависит от комплектации и количества камер и в среднем составляет около 2 млн рублей.

Еще одна разработка «Ростелекома» и компании ООО «Бухгейм Диджитал» — система управления производством EVA — уже протестирована на новосибирском заводе ООО «Лампирис» (Lampyris).

— Она позволяет добиться такой автоматизации производства, что управление осуществляется на уровне ввода информации, взаимодействия с датчиками, контроллерами, анализа полученных данных. Потребность в промежуточных звеньях — руководителях среднего уровня — исчезает. То есть на заводе остаются директор и работники, которые непосредственно выполняют операции на производстве, — рассказывает Николай Зенин. — По QR-кодам система учитывает, когда человек пришел на работу, какую вещь взял со склада и т.д. Анализируя все процессы, она выдает управляющее воздействие, что конкретно рабочий должен произвести и в каком количестве.

На заводе «Лампирис» система тестируется уже несколько лет. В результате производительность труда на предприятии выросла на 20%, расход комплектующих сократился на 50%.

— Это дает колоссальный эффект, и это реально работающая вещь, — говорит генеральный директор ООО «Лампирис», директор ООО «Бухгейм Диджитал» Лев Бухгейм. — Внедрение системы позволило нам в три раза сократить персонал (со 120 до 40 человек) при сохранении объема выручки и ассортимента. Все управленческие решения принимаются самообучающимися алгоритмами.

Сейчас EVA начинает выходить на рынок. Автоматизацию своих складов заказало ОАО РЖД. Интерес к системе проявил и ряд производственных компаний Новосибирска. По оценкам специалистов, внедрение системы в производство в среднем занимает около 1,2 года. Полная окупаемость составляет не более 3 лет.

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