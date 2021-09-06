СГК ответит на вопросы о подключении новостроек к тепловым сетям

Начальник управления перспективного развития тепловых сетей Сибирской генерирующей компании Дмитрий Бражник расскажет, что делает СГК для усовершенствования процедуры подключения к теплоснабжению, как подключить новый объект и как можно ускорить этот процесс, с чем связаны отказы в подключении к тепловым сетям.

Приглашаем к участию застройщиков, СМИ, экспертов и жителей городов, где работает СГК.

Прямой эфир состоится в Инстаграм-аккуанте СГК

Задать вопросы можно в комментариях во время прямого эфира или прислать заранее по электронной почте efimovana@sibgenco.ru