СГК ответит на вопросы о подключении новостроек к тепловым сетям

Начальник управления перспективного развития тепловых сетей Сибирской генерирующей компании Дмитрий Бражник расскажет, что делает СГК для усовершенствования процедуры подключения к теплоснабжению, как подключить новый объект и как можно ускорить этот процесс, с чем связаны отказы в подключении к тепловым сетям.
Приглашаем к участию застройщиков, СМИ, экспертов и жителей городов, где работает СГК.
Прямой эфир состоится в Инстаграм-аккуанте СГК
Задать вопросы можно в комментариях во время прямого эфира или прислать заранее по электронной почте efimovana@sibgenco.ru
Фото с сайта СГК
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