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СГК ответит на вопросы о подключении новостроек к тепловым сетям

  • 06/09/2021, 13:01
Новости Новосибирска
7 сентября (во вторник) в 13:00 состоится эфир, посвященный подключению к тепловым сетям и работе с застройщиками.

Начальник управления перспективного развития тепловых сетей Сибирской генерирующей компании Дмитрий Бражник расскажет, что делает СГК для усовершенствования процедуры подключения к теплоснабжению, как подключить новый объект и как можно ускорить этот процесс, с чем связаны отказы в подключении к тепловым сетям.

Приглашаем к участию застройщиков, СМИ, экспертов и жителей городов, где работает СГК.

Прямой эфир состоится в Инстаграм-аккуанте СГК

Задать вопросы можно в комментариях во время прямого эфира или прислать заранее по электронной почте efimovana@sibgenco.ru

Фото с сайта СГК

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Рубрики : Энергетика&ЖКХ

Регионы: Новосибирск

Теги :

СГК
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