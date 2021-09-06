Представитель РАТМ Холдинга будет оценивать российские индустриальные парки

В новый состав Сертификационной комиссии Ассоциации индустриальных парков (АИП) России, который в течение ближайших двух лет будет принимать решения о соответствии площадок требованиям Национального стандарта ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования» вошел первый заместитель генерального директора ООО «РИД Групп» (входит в РАТМ Холдинг) Егор Казанцев, сообщила пресс-служба холдинга.

— Все больше промзон и проектируемых парков становятся действующими, формализуя этот статус, и потому АИП смещает акценты в их развитии: речь идет о переходе от количества к качеству, — комментирует Егор Казанцев. — Сейчас производственные компании выбирают площадку, ориентируясь не только на ее месторасположение и стоимость размещения, но еще и на характеристики работы управляющей компании, а также набор дополнительных сервисов. Наличие комплексных предложений является решающим конкурентным преимуществом в борьбе за резидентов.

Участникам общего собрания презентовали платформу CROWDPARK — публичный агрегатор частных инвестиций в промышленную недвижимость на территории парков через механизмы ЗПИФ и инвестиционные займы.

— Поиск альтернативных источников финансирования для отрасли позволит задействовать в создании объектов и инфраструктуры промпарка, в том числе, и самих резидентов, — отмечает Егор Казанцев.

Кроме того, общее собрание утвердило направления работы АИП до 2024 года. Ассоциация намерена развивать инструменты привлечения инвесторов в промпарки (сервис по обработке заявок на производственные площадки, сервис экспресс-консультаций «Как построить завод», маркетплейс по локализации производства), сформировать сообщество провайдеров профессиональных услуг для резидентов, а также продолжит совершенствовать законодательство и механизмы поддержки парковых проектов, оказывать методическую помощь, популяризировать коллективный бренд «Индустриальные парки России».

«Региональный индустриальный девелопмент Групп» («РИД Групп») — промышленный бренд, консолидирующий парковые проекты РАТМ Холдинга, которые в настоящее время реализуются на территориях производственных предприятий в Новосибирске, Ростове (Ярославская область) и Катайске (Курганская область). «РИД Групп» формирует среду «единого окна»: выполняя функцию точки входа промышленных инвесторов в несколько регионов, обеспечивает выбор площадки с учетом специализации, возможностей и перспектив браунфилдов.