СГК переключила на теплоснабжение от ТЭЦ в Новосибирске 15 котельных из 275

Во втором полугодии компания переключит на ТЭЦ потребителей одной котельной и начнет готовить переключение еще семи теплоисточников. Всего с начала работы в Новосибирске СГК переключила на централизованное теплоснабжение в Новосибирске 15 котельных из 275 и построила при этом около 12 км тепловых сетей.

После старта реализации Схемы теплоснабжения 2013 года в Новосибирске осталось 260 котельных — это значительно больше, чем в других городах Сибири. Они обеспечивают 39% тепловой нагрузки Новосибирска, остальное приходится на ТЭЦ. Около половины котельных работают на угле, остальные — на газе, мазуте и дизельном топливе. 170 из них — это малые и мелкие теплоисточники мощностью не более 5 Гкал/час каждый.

Во втором полугодии 2021 года СГК переключит на ТЭЦ еще одну котельную и начнет работу по закрытию семи локальных котельных. Так, на теплоснабжение от крупнейшей станции города — ТЭЦ-5 перейдут потребители газовой котельной на Кирова, 34А. Подрядчик построит сеть от тепловой камеры СГК до котельной, которую переоборудуют в центральный тепловой пункт с нагрузкой 6,1 Гкал/час. Сейчас котельная отапливает один дом. При переходе на централизованное теплоснабжение будут построены сети к строящимся жилым домам.

Также стартовала двухлетняя работа по замещению пяти котельных, принадлежащих компании «ТСП-Сиб» в Заельцовском районе — на улицах Кубовая и Охотская. Они снабжают теплом дома, построенные Группой компаний «Стрижи».

В этом же районе СГК переключит потребителей муниципальной котельной №32 и котельной Мочищенского завода железобетонных конструкций.

Завершить переключение всех семи котельных в Заельцовском районе СГК планирует к концу 2022 года.

До прихода СГК в Новосибирск компании «Сибэко» и «Генерация Сибири» переключили на централизованное теплоснаснабжение потребителей девяти котельных. Это было сделано в рамках реализации рекомендаций Схемы теплоснабжения Новосибирска, утвержденной Минэнерго РФ в 2013 году.

СГК с начала своего присутствия в Новосибирске переключила на ТЭЦ в Новосибирске в общей сложности 15 котельных — также в соответствии со Схемой теплоснабжения. Задача: обеспечить стабильность поставки ресурса и наиболее эффективный режим работы станций — то есть тратить меньше топлива на единицу производства электроэнергии и тепла. Их нагрузка была распределена по всем четырем станциям Новосибирска.

В том числе за последние полтора года — в 2020-м и первой половине 2021 годах СГК переключила на теплоснабжение от ТЭЦ потребителей шести котельных.

Решение о закрытии теплоисточников приняли их собственники, и заключили соглашение с СГК о том, что компания обеспечит ресурсом потребителей. Три котельные поставляли тепло в жилую зону и еще три — промпредприятиям:

котельная в Калининском районе, отапливающая жилые комплексы «Онега» и «Северная корона» (собственник — компания «ТСП-Сиб») — переключена в 2021 году;

котельная в Октябрьском районе, отапливающая дома Закаменского микрорайона (собственник — «ТСП-Сиб») — переключена в 2021 году;

котельная МУП «Энергия» в Октябрьском районе (Закаменский микрорайон, 10) — переключена в 2021 году;

котельная Новосибирского аффинажного завода — переключена в 2020 году;

котельная Новосибирского приборостроительного завода — переключена в 2021 году;

Котельная по ул. Декоративный питомник (собственник — «ТСП-Сиб») — переключена в 2021 году.

Суммарные затраты компании на реконструкцию и переключение котельных за 2018–2020 годы составили свыше 782 млн рублей, без учета НДС. Эти средства вложены главным образом в строительство внутриквартальных теплосетей и оборудование центральных тепловых пунктов. Всего в рамках проекта переключений СГК построила около 12 километров тепловых сетей (в однотрубном исчислении).