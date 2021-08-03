Подслушивают ли нас наши смартфоны

Каждый, кто использует смартфон, не раз замечал, что каким-то загадочным образом после обсуждения какого-либо продукта соцсети и поисковые системы подкидывают нам рекламу, связанную с темой обсуждения. Именно в связи с этим у многих пользователей возникает вопрос о том, какие темы не стоит обсуждать рядом с телефоном.

Об этом рассказал агентству «Прайм» управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Марк Шерман.

— Нет никаких доказательств, что ваш телефон прослушивает ваши разговоры круглосуточно и более того, многочисленные исследования пытались доказать обратное, — рассказывает эксперт. — Тем не менее, около телефона не рекомендуется обсуждать конфиденциальную информацию.

Шерман советует, к примеру, не делиться по телефону финансовыми историями, не озвучивать суммы сделок, наличных денег или даже счета. По его словам, мошенники могут просто украсть эти данные и воспользоваться ими для пополнения своего банковского счета.

Также нередки случаи с прослушкой в рамках промышленного шпионажа. Если вы ведете переговоры с клиентом или партнером по телефону, то прослушав ваши диалоги, конкуренты могут увести клиента, предложив более выгодные условия сотрудничества, или просто сорвать сделку.