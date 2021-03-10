СГК пересчитала новосибирцам плату за отопление по итогам 2020 года

Общий итог корректировки платежей за тепло за 2020 год будет в Новосибирске отрицательным: для большей части жителей плата в целом уменьшится на сумму около 470 млн рублей, сообщили в пресс-службе СГК. Отмечается, что снижение отпуска тепла населению Новосибирска станциями СГК в прошлом году составило 6% в сравнении с 2019 годом.

— Новосибирцам снизят плату за тепловую энергию почти на пять сотен миллионов — это связано с корректировкой платы потребителей за отопление по итогам 2020 года. В тот месяц, когда была проведена отрицательная корректировка, жители заплатят за отопление меньше, — говорится в сообщении пресс-службы.

СГК, а также управляющие компании (УК) и ТСЖ проведут корректировку до 31 марта 2021 года.

В СГК уточнили, что год назад на аналогичную общую сумму — около 500 млн рублей — управляющие организации и СГК скорректировали в сторону снижения плату горожан по итогам 2019 года.

— Для некоторых домов корректировка по итогам 2020 года, напротив, будет положительной, так как дома потребили больше тепла, чем годом ранее. В основном это может быть связано с индивидуальным регулированием потребления тепловой энергии в доме. В этом случае влияют настройки системы погодного регулирования отопления, а также ее состояние. Например, если в 2019 году автоматика, с помощью которой изменялся объем потребления тепловой энергии, была в исправном состоянии, а в 2020 году вышла из строя, то корректировка будет положительной, — уточнили в СГК.

Кроме того, имеет значение энергоэффективность дома и состояние внутридомовых коммуникаций.

Отмечается, что жители Новосибирска и Новосибирской области получают расчет платы за отопление равномерно в течение календарного года, по 1/12 в месяц. Ежемесячный платеж формируется на основе фактического потребления тепла в предыдущем году. В первом квартале нового года производится корректировка платы в соответствии с реально потребленной энергией. Такой порядок расчетов утвержден правительством Новосибирской области в 2016 году.

СГК делает корректировку горожанам, которые заключили прямые договоры с энергокомпанией. Остальным потребителям размер платы скорректируют управляющие организации — на основе данных, полученных от СГК.

При этом, примерно у 15% многоквартирных домов Новосибирска нет приборов учета, для них корректировка не проводится. В этом случае расчет делают, исходя из норматива потребления коммунальной услуги по отоплению.

По итогам 2021 года корректировка платы за отопление для большинства жителей может быть положительной – с учетом низких температур в январе и феврале 2021 года.