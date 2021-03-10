Новосибирских предпринимателей приглашают на «Школу ВЭД XXI века»

В течение трех дней участники смогут не только получить теоретические знания, лично проконсультироваться со спикерами, но также значительную часть времени посвятить практике. Завершится мероприятие тестированием участников и вручением подарочных сертификатов на услуги ВЭД от организаторов.

К участию в проекте приглашаются компании, планирующие выйти на зарубежные рынки, и специалисты, уже ведущие внешнеэкономическую деятельность. Организаторами «Школы ВЭД XXI века» выступают Банк «Левобережный», Центр поддержки экспорта НСО, департамент предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска и комитет ВЭД новосибирского отделения «Опора России».

В числе спикеров – специалисты Сибирского таможенного управления, экспортной страховой компании KazakhExport, аутсорсинговой компании «ВЭД Агент», юридической фирмы «Агентство Лекс», компании SkyLex Group, организующей экспорт в Китай, и мн. др.

Обучение будет полезно всем, кто хочет узнать о:

минимизации таможенных рисков;

изменениях и предотвращении нарушений валютного законодательства;

маркировке товаров;

способах защиты интеллектуальной собственности и проверки контрагентов;

сотрудничестве с маркетплейсами;

открытии интернет-магазина за 3 шага;

цифровой и корпоративной безопасности;

взаимодействии с Центром поддержки экспорта НСО;

нюансах работы с ФНС, в том числе при возврате НДС;

международных логистических маршрутах.

«Школа ВЭД XXI века» пройдет в течение трех дней: 16, 18 и 23 марта с 13:00 до 17:00 в Банке «Левобережный» (ПАО) на ул. Кирова, 48 (3 этаж, конференц-зал). Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке. Программа мероприятия размещена на сайте банка. Задать вопросы и узнать подробности можно по телефону 8-800-3333-555 (доб. 6019, Екатерина Пятина).