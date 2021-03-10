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Суд вновь признал незаконными требования «РЭС» к АО «Завод «Экран»

  • 10/03/2021, 17:22
Автор: Надежда Владимирова
Суд вновь признал незаконными требования «РЭС» к АО «Завод «Экран»
Седьмой арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы АО «РЭС» и АО «Новосибирскэнергосбыт», тем самым поддержав позицию АО «Завод «Экран» (актив «РАТМ Холдинга») в споре с сетевой организацией: не признал факт бездоговорного потребления электроэнергии со стороны компаний промпарка «Экран». В качестве возмещения АО «РЭС» требовало беспрецедентную сумму — 2,2 млрд рублей.

По словам начальника юридической службы АО «Завод «Экран» Андрея Курбатова, есть основания полагать, что ситуация была создана искусственно. В настоящее время АО «Завод «Экран» подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу на согласованные действия субъектов естественных монополий.

Как пояснил Андрей Курбатов, в январе 2020 года к предприятию перешло право владения электросетевыми объектами (в периметре промпарка «Экран»), ранее не принадлежавшими компании. Гарантирующего поставщика — АО «Новосибирскэнергосбыт» — известили об этом еще в декабре 2019 года, чтобы изменить договор энергоснабжения. Тогда же «Экран» обратился в «РЭС» за новым актом разграничения границ балансовой принадлежности, необходимым для внесения корректировок. Акт не удавалось получить три месяца — до конца апреля. В отсутствие документа «Новосибирскэнергосбыт» отказался пересчитывать объемы потребления электроэнергии по новым точкам поставки. Причем гарантирующий поставщик (так как на всех объектах установлены приборы учета и предусмотрена дистанционная передача данных) обладал полной и достоверной информацией о фактическом объеме потребления «Экрана» с 1 января в других границах, однако не предложил оплатить его, а предъявил АО «РЭС» как потери. Специалисты «РЭС», не выезжая на площадку «Экрана», составили акты в отношении АО «Завод «Экран» и прежнего владельца объектов о бездоговорном (неучтенном) потреблении электроэнергии, рассчитали его стоимость в размере 1 376 938 256 и 836 620 722 рубля и обратились в суд.

Объем потребления сетевая организация определила исходя из величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного кабеля.

— В результате появились данные не о том, сколько электроэнергии потреблено или могло быть потреблено, а о том, сколько могло быть передано, — комментирует Андрей Курбатов. — В результате предприятиям выставили совокупно 2,2 млрд рублей — это более чем в 30 раз превышает стоимость энергии, фактически полученной АО «Завод «Экран» в первом квартале 2020 года.

Как правило, бездоговорным потреблением считается самовольное подключение к сетям. В ходе переговоров сетевой организации неоднократно указывали на незаконность подобной квалификации в отношении «Экрана»: договор энергоснабжения подписан еще в 2009 году, порядок техприсоединения энергопринимающих устройств не нарушался. Защищая свои права, компании подали встречные иски, оспаривающие незаконные акты. Изучив аргументы сторон, суд первой инстанции вынес решение в пользу АО «Завод «Экран» — оснований игнорировать показания приборов учета у «РЭС» не было:

— В рассматриваемой ситуации в отношении спорных объектов произошла исключительно смена балансодержателя на АО «Новосибирский завод «Экран» с сохранением предшествующей схемы энергоснабжения и действующей схемы учета электроэнергии, о чем истцу было известно, поскольку именно АО «РЭС», как сетевая организация, осуществляла в спорный период переоформление документов о технологическом присоединении на АО «Новосибирский завод «Экран» ˂…˃. При указанных обстоятельствах вывод АО «РЭС» о бездоговорном потреблении электроэнергии АО «Новосибирский завод «Экран»» является безосновательным».

Ситуацию прокомментировал партнер юридической фирмы VEGAS, руководитель Практики по проектам в энергетике Евгений Родин:

— Безусловно, сумма иска АО «РЭС» выделяется на общем фоне. Я не знаю, чем должно заниматься предприятие, чтобы, потребляя энергию в течение трех месяцев, причинить убытки сетевикам на 2,2 млрд рублей?!

Вообще, норму о бездоговорном потреблении ввели в законодательство, чтобы пресекать воровство электроэнергии путем незаконного подключения энергопринимающих устройств к сетям. К сожалению, со временем к данной категории стали относить потребление электроэнергии и в период оформления договора энергоснабжения, когда документ отсутствует лишь формально. 

Сейчас эта практика ломается, в том числе благодаря изменениям действующего законодательства. И Верховный суд, и арбитражные суды большинства регионов обращают внимание, что объемы бездоговорного использования ресурса, предъявляемые потребителям со стороны энергетиков, не поддаются ни экономическому, ни логическому объяснению. И потому к определению объема подходят аккуратно: при наличии приборов учета не применяют расчетный способ, выбранный сетевыми компаниями, ведь он позволяет получить результат, который иногда в сотни раз превышает фактическое потребление — здесь чисто экономический интерес.

Количество судебных споров, предметом которых является бездоговорное потребление, вряд ли сократится, маховик разогнался — у сетевых организаций вошло в привычку подавать такие иски, а вот суммы, необоснованно взыскиваемые с потребителей, будут существенно снижаться.

Фото предоставлено АО «Завод «Экран»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : энергоснабжение бизнес АО Новосибирскэнергосбыт АО «РЭС» АО «Завод «Экран»


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