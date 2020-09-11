Два проекта получат статус МИП

Комиссия, созданная при минэкономразвития Новосибирской области, провела оценку соответствия инвестпроектов, которые представлялись на инвестсовет области, критериям масштабного (№ 583-ОЗ).

ООО «Сибирская нефть» представило на комиссию проект по развитию комплекса битумного производства со строительством битумного терминала. Он предполагает строительство на территории Новосибирской области битумного терминала с объектами инфраструктуры (резервуарные парки, линия затаривания, отгрузка продукции, объекты ОЗХ). В рамках реализации проекта планируется создание 101 нового рабочего места. Учредителем компании является ООО «Стандарт-Ойл» (входит в ГК «ВПК-Ойл», в 2019 году ООО «ВПК-Ойл» сменило регистрацию с поселка Коченево на город Грозный). Под проект компания запросила участок 19,4 тыс кв метров в Коченево на ул Промышленная.

С проектом битумного терминала «Стандарт-Ойл» выходил на инвестсовет в декабре 2019 года.

Второй проект, претендующий на статус МИП, представила ООО «ОКСИАЛ АДДИТИВС НСК» (входит в ГК OCSiAl). Речь идет о строительстве научно-производственного комплекса площадью около 16 000 кв метров. В этом объекте компания намерена разместить опытно-промышленное производство сверхчистых графеновых нанотрубок, а также концентратов и суспензий на основе нанотрубок. Планируется, что при его создании будет сформировано 46 новых рабочих мест. Ранее министр экономического развития Лев Решетников сообщал, что объем инвестиций в проект составляет около млн рублей.

Для его реализации компания запросила земельный участок площадью 20 тыс кв метров, расположенный в Советском районе.

Оба проекта были одобрены комиссией и в качестве МИПов получат затребованную землю без торгов.